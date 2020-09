Emoji : une mise à jour mineure, mais importante, prévue pour 2021

Les emojis font désormais complètement partie de nos échanges quotidiens, et aident grandement à faire passer des messages plus subtilement qu’avec de simples mots. Pour que ces symboles puissent être considérés comme étant des emojis compatibles avec vos appareils technologiques, il faut qu’ils appartiennent au standard Unicode. Ce standard est géré par le Consortium Unicode, une organisation privée sans but lucratif.

Les emojis sont bien plus significatifs qu’on pourrait le croire. Une récente étude démontre que l’utilisation de tels ou tels emojis permet de comprendre dans quel état d’esprit se trouve actuellement la population mondiale. Cette étude a été menée pendant le confinement et les résultats sont sans appel.

Les nouveautés du Consortium Unicode.

Dès l’année prochaine, le Consortium Unicode devrait présenter une mise à jour mineure avec Emoji 13.1. En 217 options de modifications, et variantes, cette nouvelle version devrait proposer 7 nouveaux emojis qui sont : un cœur en feu, un cœur avec des bandages, une femme avec une barbe, une personne sans sexe avec une barbe, un visage poussant un soupir exaspéré, un visage caché dans les nuages et un visage à l’air étourdi avec des yeux en spirale.

Ces 7 emojis restent les bienvenus puisque 2021 aurait pu être une année sans nouveaux visuels à cause de la pandémie de COVID-19. Unicode 14.0 était prévu pour mars 2021, mais sortira finalement au mois de septembre de l’année prochaine. Comme l’a expliqué Emojipedia, cela signifie que les systèmes d’exploitation ne pourront pas intégrer les mises à jour Unicode 14.0 avant la fin de l’année prochaine, voire début 2022.

Emoji 13.1 a été mise au point par les volontaires du Consortium Unicode pour que les nouveaux emoji puissent être lancés avant 2022. Toutefois, il est important de noter que les visuels présentés avec Emoji 13.1, ne sont pas encore terminés. Il faudra donc attendre quelques mois voire années, pour voir la totalité de ces emojis annoncés.