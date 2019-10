En attendant l’Apple Tag, la société Tile muscle sa gamme de balises Bluetooth

Apple lancerait bientôt ses propres balises Bluetooth, baptisée Apple Tag. Du moins, c’est ce qu’indiquent les sources de nombreux médias, depuis quelques mois. En attendant l’officialisation de ce nouveau produit Apple, Tile, l’un des leaders de ce marché, muscle son offre.

En effet, Tile vient de lancer 4 nouveaux produits. En plus de nouvelles versions de ses balises Tile Mate et Tile Pro (avec de plus grandes portées), l’entreprise lance également la Tile Slim, une balise en forme de carte bancaire pour les portefeuilles, ainsi que la Tile Sticker, une balise en rondelle avec une partie adhésive qui peut se fixer à différents objets (télécommande, ordinateur, etc.)

Un lot de 2 Tile Sticker coûte 39 euros, une Tile Slim coûte 29,99 euros, une Tile Mate coûte 24 euros et une Tile Pro coûte 34 euros.

Comment ça marche ?

Ces balises Bluetooth vous permettent de retrouver vos objets lorsque vous les égarez. Si l’objet est à proximité (à portée de la connexion Bluetooth), l’application mobile de Tile vous permettra de faire sonner la balise. Et si l’objet n’est plus à portée de la connexion Bluetooth, il est quand même possible de localiser celui-ci grâce à la communauté Tile : en substance, si votre balise a été à portée Bluetooth d’un autre utilisateur de l’application, les informations de géolocalisation vous seront communiquées. D’après l’entreprise, 90 % des balises Tiles perdues ont été retrouvées par leurs propriétaires.

L’Apple Tag, le produit que la firme de Cupertino pourrait présenter avant la fin de l’année, devrait fonctionner de la même manière que les balises Tile. D’ailleurs, le mécanisme utilisé par l’application Find My pour retrouver les appareils Apple perdus est assez similaire à celui de la communauté Tile.

Pour faire face à Apple, Tile a aussi récemment noué un partenariat avec Google. Grâce à celui-ci, les fonctionnalités de ses balises Bluetooth sont mieux intégrées au système d’exploitation Android.