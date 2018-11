En intégrant les Shortcuts, Google Assistant permet de dire « Dis Siri, Ok Google ! » sur iPhone

Même si d’autres assistants numériques sont disponibles sur iOS, Siri garde une place premier rang puisque certaines fonctionnalités de l’iPhone ne sont disponibles que pour celui-ci. De ce fait, l’assistant d’Apple est plus facilement accessible que les autres services similaires sur iOS.

Et c’est dommage puisque malgré tous les avantages que peut avoir l’iPhone par rapport aux smartphones Android, Siri n’est pas aussi puissant que Google Assistant en terme de fonctionnalités.

Néanmoins, grâce aux Shortcuts (ou Raccourcis), il sera possible d’invoquer Google Assistant à partir de Siri.

Google Assistant devient plus facile d’accès sur iPhone

Comme le rapporte notre confrère The Verge, Google vient de mettre à jour son application iOS pour Google Assistant afin d’intégrer les Sortcuts ou les Raccourcis de Siri à celles-ci.

Et grâce à ce petit ajout, il est possible de créer une commande sur Siri qui invoque Google Assistant : « Dis Siri, Ok Google ! ». Et bien entendu, vous pouvez choisir une autre phrase.

Ce n’est pas l’idéal, mais c’est déjà un progrès, surtout pour les utilisateurs (comme moi) qui sont passés d’un smartphone Android à un iPhone et qui préfèrent de loin Google Assistant.

D’après cette capture d’écran publiée par The Verge, le raccourci peut être créé via un bouton présent sur l’application Google Assistant.

Et ce n’est pas tout. Il serait même possible d’utiliser cette intégration des Shortcuts pour invoquer une routine de Google Assistant, à partir de Siri.

Il est cependant à noter que l’intégration des Shortcuts de Siri sur Google Assistant n’est mentionné que sur la page US de l’application pour iPhone au moment où j’écris cet article.