En panne d’inspiration ? Voici 5 idées cadeaux geek en promo pour Noël

Google Home Mini + Chromecast à 74€ au lieu de 98€

Ce pack sur Boulanger vous permet de faire deux beaux cadeaux à la fois. Le Google Home Mini n’est plus à présenter, il embarque Google Assistant, qui est l’assistant le plus avancé disponible en français. Ce dernier vous permet de faire des tâches classiques comme programmer un minuteur, demander la météo, les infos ou encore de lancer une musique sur les services compatibles, mais il va bien plus loin.

Depuis son lancement Google Assistant a gagné des fonctionnalités comme le contrôle d’un large panel de produits domotique, la reconnaissance de la voix (vous pouvez utiliser plusieurs comptes sur le même Home), ou les routines qui vous permettent de lancer plusieurs actions avec une seule commande. C’est un cadeau de Noël parfait.

Dans le pack on retrouve aussi le Google Chromecast qui est une clé à brancher en HDMI derrière votre téléviseur et vous permet de streamer des contenus de votre smartphone comme Netflix ou YouTube. La combinaison des deux vous permet de faire des requêtes du type « lance le dernier épisode de Friends sur Netflix » via le Google Home, qui pilotera le Chromecast.

Les enceintes UE BOOM 2 et WONDERBOOM à -55%

Amazon propose aujourd’hui deux ventes flash sur les enceintes Bluetooth UE BOOM 2 (proposées à 89€ au lieu de 199€) et les UE WONDERBOOM (à 57€ au lieu de 99€). Cette marque est reconnue pour sa qualité, et le WONDERBOOM a un format plus compact que les BOOM2. Leurs gros points forts sont leur résistance aux chocs et à l’eau, ainsi que la qualité du son. C’est un cadeau idéal pour un ado voulant avoir une enceinte plus performante que celle de son smartphone.

La Xiaomi Mi Box 4K à 49€ seulement

À quoi sert une Mi Box ? Ce petit boîtier relié en HDMI à votre téléviseur va lui apporter toute l’intelligence nécessaire grâce à Android TV. Vous pouvez y installer un grand nombre d’applications comme Netflix, MyCanal ou encore Molotov ou YouTube. Ses deux grands atouts sont son prix (elle est trois fois moins chère que l’Apple TV) et l’intégration de Google Assistant. Intégré via un bouton directement sur la télécommande, il vous permet de lancer des commandes pour la maison (je veux regarder Stranger Things sur Netflix, mais aussi toutes les fonctionnalités classiques comme la météo, les infos ou la domotique. Pour moins de 50€ votre télévision va prendre un sérieux boost de technologie. Et en plus… la Xiaomi Mi Box est très peu énergivore et intègre le protocole Google Cast.

Un pack Philips Hue ultra complet à 169€ au lieu de 264€

Les Philips Hue sont la gamme qui domine le marché des lumières connectées pour le grand public. Elles sont compatibles avec les principaux assistants vocaux (Google Assistant, Alexa et Siri), et avec des plateformes comme IFTTT. Le pack actuellement en réduction sur Boulanger est plus que complet, et vous permet de vous lancer sérieusement dans la lumière connectée.

Le kit comprend le pont Hue, qui permet de contrôler les ampoules et accessoires, et de les relier au cloud. Trois ampoules White and Color avec un culot E27 sont de la partie, mais surtout un détecteur de mouvement et 2 variateurs, qui vous permettent de choisir vos scénarios et de jouer sur la luminosité.

C’est le pack le plus complet si vous n’êtes pas encore équipés en Philips Hue.

Le casque à réduction de bruit Bose QC25 à 149€ au lieu de 329€

C’est le produit le moins récent de notre sélection, mais il reste une valeur sûre. La qualité de la réduction du bruit est son gros point fort, et l’équilibre du son n’est plus à prouver chez Bose. Ce qui le différencie des modèles QC35 et QC35 II est que le QC25 est un casque filaire (jack 3,5), si vous n’avez pas besoin d’un casque sans-fil, la promo est très intéressante.

