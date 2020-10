Enfin, Apple serait en bonne voie pour présenter les AirTags

Nous n’en pouvons plus d’attendre ces AirTags, alors que nous pensions les découvrir lors du dernier keynote, Apple est une nouvelle fois resté muet aux sujets de ces objets. Aujourd’hui, les AirTags sont au coeur de l’actualité tech. La raison ? De nombreuses rumeurs plus ou moins fondées évoquent que la firme de Cupertino est prête à lancer ce produit tant attendu. L’un des leakers à l’origine de cette rumeur n’est autre que @L0vetodream, le compte qui a déterminé avant tout le monde que l’iPhone 12 le plus compact s’appellera iPhone 12 mini.

tag TAG — 有没有搞措 (@L0vetodream) October 20, 2020

Jusqu’à présent, nous savons seulement qu’Apple serait en train de produire en masse ses AirTags, mais aucune rumeur de lancement n’était connue. Par ailleurs, certains médias évoquaient le fait que la firme à la pomme pourrait repousser la présentation des AirTags à mars 2021, en raison de quelques soucis de production.

C’est pour quand ?

Désormais, l’hypothèse la plus crédible serait qu’Apple profite de son prochain événement au mois de novembre pour présenter ses AirTags au côté de son casque AirPods Studio. La troisième fois sera sûrement la bonne, du moins on l’espère. Après la présentation de l’iPhone 12 la semaine dernière, Apple conclura sa rentrée avec un événement prévu en novembre. Au cours de ce dernier, la firme de Cupertino devrait son tout premier casque audio à plus de 600 dollars. Et donc par la même occasion, les AirTags.

Voici déjà plus de 6 mois qu’Apple a dévoilé malgré lui l’existence des AirTags dans une vidéo YouTube. Depuis, rien. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept des AirTags, c’est exactement le même que celui proposé par Tile depuis des années. Tile a d’ailleurs anticipé l’arrivée des AirTags en signant une alliance avec Google afin de permettre aux utilisateurs Android une meilleure intégration. C’est de bonne guerre, sachant qu’Apple risque de remporter un vif succès avec ces petits objets. Tout dépendra de leur prix.