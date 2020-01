Enfin, un moyen de contrôler votre iPhone avec un PC sous Windows 10 ?

Vous l’ignoriez peut-être, mais Dell propose une application mobile qui, comme l’app « Votre Téléphone » proposé par Microsoft, vous permet de synchroniser votre smartphone et votre ordinateur.

Si l’application Dell Mobile Connect ne vous a jamais intéressé, cela pourrait cependant changer cette année, du moins si vous utilisez un ordinateur de la marque avec un iPhone.

En effet, à quelques jours du CES de Las Vegas, Dell annonce que son application Dell Mobile Connect permettra bientôt de contrôler un iPhone depuis un ordinateur sous Windows 10 (via une fonction de screen mirroring).

Screen mirroring entre iOS et Windows 10

« Depuis son lancement en 2018, Dell Mobile Connect a aidé plus d’un million d’utilisateurs à éviter de diviser l’attention entre leur PC et leur smartphone. Ce printemps, Dell Mobile Connect étendra ses capacités de transfert sans fil et de screen mirroring d’applications au-delà des téléphones Android et offrira ces fonctions aux utilisateurs de téléphones iOS12. Les utilisateurs de XPS, Inspiron, Vostro, Alienware et G Series avec des téléphones iOS pourront accéder directement à leurs applications mobiles préférées, du covoiturage aux médias sociaux, et profiter du transfert de fichiers par glisser-déposer et du screen mirroring de contenu directement depuis leur PC Dell », lit-on dans le communiqué.

Pour le moment, on ne sait pas comment Dell va réaliser cela. Si le screen mirroring entre Windows 10 et Android est déjà possible sur de nombreuses applications et depuis des années, il est plus compliqué de proposer la même fonctionnalité entre Windows 10 et iOS.

Par exemple, avec son application « Votre Téléphone », Microsoft propose également une fonctionnalité de screen mirroring entre Android et Windows 10. En revanche, cette fonctionnalité n’est pas disponible sur iOS.