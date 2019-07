Enfin une bonne raison d’utiliser YouTube Music à la place de Spotify ou Apple Music ?

Spotify et Apple Music sont actuellement les deux principaux acteurs du streaming musical. Mais d’autres services veulent se battent également pour des parts de marché, comme le français Deezer ou bien YouTube Music.

Actuellement, Deezer se distingue des autres services grâce à un catalogue qui serait plus riche. Et quant à YouTube Music, il peut se baser sur les algorithmes de Google, ainsi que sur les contenus vidéo disponibles sur la version classique de YouTube.

Cette semaine, YouTube Music lance une fonctionnalité qui ne sera probablement jamais disponible sur les autres applications de streaming musical : la possibilité de basculer instantanément entre la version audio et le clip vidéo d’une chanson, une fonctionnalité qui peut être très pratique dans certaines situations.

Dans un billet de blog publié jeudi, YouTube donne un exemple. « Imaginez que vous écoutiez un nouveau morceau de votre artiste préféré dans l’application YouTube Music et que vous puissiez basculer rapidement pour regarder la vidéo musicale : pas de pause, pas d’interruption, juste une transition qui permet à la musique de rester fluide. C’est exactement ce que nous vous présentons ! Aujourd’hui, les abonnés YouTube Premium et YouTube Music Premium peuvent désormais effectuer une transition transparente entre une chanson et son clip vidéo pour une écoute et une visualisation ininterrompues », lit-on dans le blog.

Use one music app instead of two. Seamlessly switch between video and audio on the YouTube Music app → https://t.co/xL6zsWyhnU pic.twitter.com/esFUB7K0nl

— YouTube Music (@youtubemusic) July 18, 2019