Deezer, champion mondial du streaming avec 53 millions de titres

Si vous ne savez toujours pas quelle offre de streaming musical choisir, l’entreprise française Deezer a un argument qui pourrait faire pencher la balance en sa faveur : celle-ci revendique un catalogue plus important que ceux de Spotify, Amazon Music et d’Apple Music, trois grands leaders du marché actuel.

Lors d’une interview avec Le Parisien, Louis-Alexis de Gemini, homme fort de Deezer, a indiqué que cela fait partie des éléments qui démarquent son service de streaming de ses concurrents. Plus exactement, Deezer a un catalogue de 53 millions de titres, ce qui serait rien d’autre que « le plus grand catalogue de musique au monde ». A titre de comparaison, Amazon Music se vante d’en avoir 50 millions, Apple Music avance 45 millions de titres et Spotify 35 millions.

Deezer, « leader du marché du streaming »

En plus de détenir le plus important catalogue de streaming musical, Deezer revendique aussi la première place en France : « Avec 35 % de parts de marché et 2 millions d’abonnés en France, Deezer est leader du marché du streaming par abonnement. À l’échelle mondiale, nous avons 15 millions d’utilisateurs, ce qui fait de nous le 3e acteur du streaming, derrière Spotify et Apple Music », s’est félicité Louis-Alexis de Gemini à nos confrères du Parisien.

En substance, bien qu’on oublie parfois Deezer et qu’on parle plus souvent de la concurrence entre Apple Music et Spotify (ce dernier a récemment franchi les 100 millions d’abonnés payants), Deezer se porte toujours bien et devance même les leaders mondiaux sur le marché français.

On rappellera que ce n’est pas la première fois que Deezer revendique le plus grand catalogue de streaming musical. Il y a trois ans, l’entreprise française revendiquait déjà 40 millions de titres disponibles contre 34 millions pour Rhapsody, et 30 millions pour Spotify, Apple Music ou Google Play Music.