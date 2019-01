Envie de débuter un nouveau sport ? Et, pourquoi pas le drone soccer !

Si jusqu’à présent toutes vos tentatives dans les sports classiques se sont soldées par des échecs, pourquoi ne pas tenter des sports plus futuristes, où tout reste à écrire ? Nous allons vous présenter, un nouveau sport qui fait fureur en Corée et qui pourrait bien trouver des fans jusque dans nos contrées, il s’agit du drone soccer. Vous devez vous demander, comment on peut jouer au foot avec des drones, en fait c’est plus simple et plus compliqué qu’il n’y parait…

Le drone Soccer, un sport méconnu qui mérite à être connu

Les règles du jeu sont relativement simples, on retrouve deux équipes de 5 drones, intégrés dans une sphères en forme de squelette en carbone pour éviter la casse. Ce n’est pas un luxe car les engins s’’entrechoquent dans la mêlée. L’équipe est composée d’un drone « striker », le seul qui peut marquer en traversant les buts adverses (un anneau suspendu). Les autres drones sont libres de leurs mouvements et prennent donc les positions d’attaquants ou de défenseurs au fur et à mesure des trois manches de 3 minutes.

Comme au Quidditch, c’est donc en traversant l’anneau que l’on marque ! Avouez que l’on peut difficilement faire plus futuriste comme sport. La discipline est apparue il y a deux ans en Corée du Sud et cartonne littéralement, la douzième compétition vient d’ailleurs tout juste d’avoir lieu à Jeonju. La France devrait prochainement voir arriver un premier tournoi, ce sport n’en est donc qu’à ses prémices.

Ce qui est vraiment sympa avec le drone soccer, c’est que contrairement à beaucoup de sports futuristes, comme les combats de robots, ou les courses de drones, c’est pour la première fois, on intègre une dimension de « collectif »… Comme pour le football, le drone soccer est donc un sport collectif. La notion d’équipe est donc primordiale, ce qui inclue des stratégies pour gagner et non uniquement des performances techniques ou de la dextérité au moment de faire voler les engins.

Le créateur du drone soccer se nomme Lee Beom-su et ce dernier explique : « Je voulais créer un jeu qui connecterait les gens. Ce n’était pas compliqué. On voulait simplement qu’il soit amusant d’y jouer et divertissant à regarder. Personne n’aurait pensé à faire s’entrechoquer des drones. C’est de la haute-technologie : ils sont fragiles et surtout très chers ».

Inutile de préciser que malgré, la sphère en carbone, il y a pas mal de casse lors de chaque manche et qu’entre deux tiers temps, c’est toute une équipe de spécialistes qui rafistolent, réparent, optimisent les drones, ou qui affinent les réglages pour améliorer la stratégie. Il s’agit des mêmes moments plein d’adrénaline que l’on peut retrouver, lors des passages au stand des Formules 1. Tout est permis, du moment que le drone fait moins de 1100 grammes…

Alors, le drone soccer vous donne t-il envie de mettre vos talents de pilote de drones aux services d’une équipe ?

Des fédérations se mettent en place et espèrent une coupe du monde de drone soccer

Sachez que la France va organiser à Rennes le tout premier tournoi européen de drone soccer au mois de mai 2019, durant le salon Tech and Play. Plusieurs pays se sont laissés séduire par ce sport et ont commencé à mettre en place des équipes et des fédérations, comme aux USA, au Japon, en Malaisie, etc… Beaucoup rêvent déjà d’une Coupe du Monde en 2025, comme le soulignent nos confrères de chez Numerama, qui ont pu se rendre en Corée et proposent un article vraiment complet sur le sujet.

Pour montrer la ferveur autour de ce sport, à titre d’exemple, sachez qu’en Corée il y a déjà plus de 30 000 joueurs amateurs de drone soccer, répartis dans 220 équipes d’adultes et plus de 600 équipes d’enfants. Qui sait, vous êtes peut-être le Kylian Mbappé du drone soccer !

