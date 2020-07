Environnement : l’alarmante augmentation des déchets électroniques inquiète l’ONU

53,6 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produits dans le monde en 2019. Ce chiffre choc nous est fourni par l’ONU dans son rapport annuel sur ce sujet. En cinq ans, la hausse est de 9,2 millions de tonnes, soit environ 20 %. Selon les Nation Unies, c’est un vrai problème car ces produits lâchés dans la nature comprennent des substances toxiques et dangereuses qui peuvent présenter un risque grave pour la santé humaine et l’environnement.

Une prise de conscience encore insuffisante

Or, seulement 17 % de ces 53 millions de tonnes de déchets issus de l’électronique grand public, tels que l’électroménager, les téléphones, ou encore les ordinateurs ont été recyclés, le reste est purement et simplement jeté.

Dans le détail, au niveau mondial, l’Asie a généré 25 Mt de déchets, suivie de l’Amérique avec 13 Mt et l’Europe avec 12Mt. L’Afrique et l’Océanie ferment la marche avec respectivement 2,9 et 0,7 millions de tonnes. Si l’on se place sur une base de production de déchets électroniques par habitant, c’est l’Europe et l’Océanie qui se placent en tête : 16 kg. Elles sont suivies par l’Amérique : 13kg. L’Asie et et l’Afrique font mieux avec seulement 5,6 et 2,5kg par personne.

Ces constatations font dire à David Malone, sous-secrétaire général et recteur de l’université des Nations-Unies : « Il faut urgemment augmenter les efforts pour une production, une consommation et une élimination plus soutenables d’équipements électriques et électroniques« .

De fait, le nombre de pays ayant adopté des législations ou une réglementation nationale sur les déchets électroniques et passé de 61 à 78, ce qui est un bon point. Cela s’avère largement insuffisant et génère même un gâchis financier, puisque l’ONU estime qu’environ 57 milliards de dollars d’or, d’argent, de cuivre et d’autres composants ont été jeté ou brûlés.

Pour rappel, à l’échelle européenne, les politiques sont désireux d’avancer sur ce sujet. Il y a quelques mois, le parlement européen a d’ailleurs émis l’idée d’imposer un chargeur unique sur les smartphones.