Le Parlement Européen veut imposer le chargeur unique pour smartphone, n’en déplaise à Apple

Dix ans que cela dure ! Depuis le premier Galaxy S, l’Union Européenne tente de convaincre les constructeurs de smartphones à adopter un chargeur unique. En vain. Certes, les accords passés entre les acteurs du secteur ont « considérablement réduit le nombre de types de chargeurs », reconnaît volontiers le Parlement européen. Mais cela reste insuffisant.

Aujourd’hui, il existe en Europe trois principaux types de chargeurs : le micro-USB, l’USB-C et le Lightning, connecteur propriétaire d’Apple. Trois, c’est encore trop. La Commission européenne tirait déjà la sonnette d’alarme en début d’année, sans toutefois légiférer.

Les députés européens sont donc montés au créneau en adoptant massivement (582 voix pour, 40 contre et 37 abstentions) une résolution visant à imposer un chargeur unique en Europe. D’ici juillet 2020, la Commission devra légiférer pour que Bruxelles puisse « présenter des mesures spécifiques d’ici la fin de l’année 2020 ».

Apple, ennemi public n°1

En 2009, Apple, Nokia, LG, Motorola, Nokia et Sony Ericsson) signaient un accord visant à opter (avant 2011) pour un chargeur unique (micro-USB à l’époque). Personne n’a respecté ces engagements. L’UE avait alors renouvelé sa confiance et laissé un délai aux acteurs du marché. Toujours rien. En 2020, les consommateurs doivent toujours jongler entre trois types de chargeurs. Pourtant, en 2018, Margrethe Vestager, commissaire en charge de la concurrence, avait prévenu :

Compte tenu des progrès insatisfaisants de cette approche volontaire, la Commission lancera prochainement une étude d’impact pour évaluer les coûts et les avantages de différentes autres options.

Si les acteurs du marché ne se sont pas encore exprimés, Apple a déjà réagi aux premières évocations d’une loi européenne restrictive (début janvier 2020) :

Une telle initiative serait inutilement perturbatrice pour les clients et générerait des déchets supplémentaires à cause de l’abandon d’anciens chargeurs[…] Les réglementations qui favoriseraient la conformité sur le type de connecteur gèlent l’innovation plutôt que de l’encourager.

L’entreprise californienne semble donc déterminée à garder son bien-aimé Lightning. Une position étonnante dans la mesure où les Macbook et iPad Pro ont adopté l’USB-C. Pourquoi s’obstiner avec l’iPhone et les Airpods ? Le mystère reste entier.

Un enjeu écologique

Au-delà de son aspect pratique, et contrairement à ce que pense Apple, le chargeur unique apporterait une réponse à l’impact écologique des déchets électroniques. Selon un rapport des Nations Unies (décembre 2017), un européen produisait 16,6 kg de déchets par an et se classait parmi les plus mauvais élèves au monde (11,6 kg pour les USA, 4,2 kg pour l’Asie).

Selon ce même rapport, un consommateur européen renouvelle son smartphone en moyenne tous les 20,4 mois. Dans la mesure où nous n’aurions pas besoin de changer de chargeur à chaque renouvellement de smartphone, le chargeur unique apporterait donc une première réponse intéressante. N’en déplaise à Apple.