Epic va proposer gratuitement la technologie multiplateforme de Fortnite aux autres développeurs

Si vous êtes fan de Fortnite, voici une bonne nouvelle : d’autres jeux multijoueur et multiplateformes comme celui-ci devraient petit à petit apparaître.

Dans un billet sur blog du moteur Unreal Engine, Epic annonce en effet qu’en 2019, il va proposer gratuitement la technologie « cross-platform » conçue pour Fortnite, aux autres développeurs.

« Pour lancer et exploiter avec succès un jeu en ligne, il faut une suite de services qui dépasse de loin les fonctionnalités d’un moteur de jeu traditionnel. Ces services sont coûteux à mettre en place, à tester et à renforcer dans des conditions réelles, mais une fois opérationnels, ils sont relativement peu coûteux à adapter à davantage de jeux et à plus d’utilisateurs », lit-on dans ce billet.

Une technologie qui a fait ses preuves sur Fortnite

C’est pour cette raison que son « ensemble de services de jeu multi-plateformes construits à l’origine pour Fortnite », qui a fait ses preuves avec 200 000 000 de joueurs sur 7 plateformes différentes, sera proposé gratuitement l’année prochaine.

Grâce à ces services, développer des jeux multijoueurs, avec un nombre élevé d’utilisateurs et présent sur toutes les plateformes, devrait être plus facile et moins coûteux.

Parmi les services qui seront proposés, il y a par exemple un service qui permet de gérer les connexions et les profils à travers plusieurs plateformes différentes, un service de matchmaking ou de mise en relation des jours, et un système de sauvegarde des données entre les plateformes. Tous les services auront une intégration avec les moteurs de jeux vidéo Unreal Engine et Unity. Et le tout sera compatible avec le RGPD.

