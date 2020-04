Les équipes de la mission Curiosity pilotent le rover sur Mars en télétravail

La situation sanitaire actuelle a forcé de nombreuses entreprises à s’adapter, particulièrement en se pliant au télétravail pour celles qui peuvent se le permettre. C’est le cas de la NASA, dont une partie des équipes travaillent directement depuis leur domicile, d’où elles pilotent un rover qui se situe à 76 millions de kilomètres de la Terre.

Quand la NASA s’adapte au confinement

Parmi ces équipes, il y a celle qui se consacre à Curiosity, une mission d’exploration de Mars qui a débuté en novembre 2011. Depuis l’été 2012, un rover évolue sur la planète rouge afin de tenter de trouver des réponses à plusieurs questions. L’appareil cherche à savoir quels sont le climat et la géologie de Mars, mais aussi à déterminer les conditions ont un jour été propice à la vie et à préparer l’exploration humaine qui se dessine au fil des années.

Autant dire que la mission Curiosity et de son rover sont de la plus haute importance pour notre connaissance de Mars et le projet d’y mettre un pied pour la première fois dans les années à venir. Il est donc hors de question de mettre l’initiative en pause malgré le confinement —sachant que le coût du projet était estimé à 2,5 milliards de dollars en 2011.

Dans un article sur le sujet, la NASA explique qu’elle s’est pliée au télétravail : « Le 20 mars 2020, personne de l’équipe n’était présent au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, en Californie du Sud, où la mission est basée. C’était la première fois que les opérations du rover étaient planifiées alors que l’équipe était complètement isolée. Deux jours plus tard, les commandes qu’ils avaient envoyées à Mars se sont exécutées comme prévu, ce qui a permis à Curiosity de forer un échantillon de roche à un endroit appelé ‘Edimbourg’ ».

Pour continuer à travailler, les équipes de Curiosity en charge du rover se sont dotées de casques et d’autres moniteurs visant à suivre la progression de l’appareil. En ayant anticipé, la NASA peut donc continuer sa mission sans trop de perturbation, comme le montrent les selfies partagés par l’agence.

Officiellement baptisé Persévérance, le prochain rover de la mission Mars 2020 devrait être lancé en direction de la planète rouge cet été —si aucun retard n’est annoncé d’ici là à cause de la pandémie.