Tony Estanguet, le coprésident du comité de candidature Paris 2024 envisage la possibilité d’avoir l’esport au programmes des Jeux Olympiques. Est-ce possible ? On vous en dit plus.

Ramener les jeunes vers les Jeux Olympiques

Les gamers auront-ils le droit à leur place aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 ? Si le concept peut surprendre, il a pourtant été abordé de façon très sérieuse par Tony Estanguet, le coprésident du comité Paris 204 dans une interview à Associated Press.

« Nous devons examiner cette possibilité parce que nous ne pouvons pas dire : ‘ce n’est pas nous. Il ne s’agit pas des Jeux olympiques. Les jeunes s’intéressent à l’esport et à ce genre de chose. Examinons ça. Rencontrons-les. Essayons de voir si nous pouvons trouver quelques passerelles. Je considère qu’il est pertinent d’en parler avec le CIO et avec la famille de l’esport afin de mieux comprendre comment ça marche et pourquoi cela rencontre un tel succès ».

L’esport vers la reconnaissance ?

Un élément ouvrant clairement la voie à un accord de principe du CIO et de Paris est la présence de l’esport comme discipline aux Jeux Asiatiques de 2022. Par ailleurs, le CIO y trouve aussi clairement son intérêt économique. Cela permettra de toucher un public plus jeune mais ausi de nouveaux sponsors.

Parmi ceux-ci, on trouvera notamment les éditeurs de jeux vidéo. Ceux-ci devraient être prêts à débourser des sommes conséquentes pour que leur jeu soit sélectionné. Ce choix devrait aussi faire débat au vu de la diversité possible. Un jeu de sport comme Fifa ? Un jeu de shoot comme Call of Duty ou un MMORPG comme League of Legends ? La chasse est ouverte… La réponse dans tous les cas ne devrait pas être connue avant 2019 ou même 2020. C’est en effet à cette date que sera établi le programme pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.