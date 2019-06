eSport : Le jeu français Trackmania va remplir l’AccorHotels Arena de Bercy en 2020

C’est une nouvelle étape importante que le jeu vidéo vient de franchir ce weekend, et c’est une nouvelle étape incroyable qu’il franchira dès le mois de juin 2020. Le mois dernier déjà, l’eSport franchissait un cap avec un documentaire vraiment intéressant sur la chaîne parlementaire du gouvernement français (LCP). Aujourd’hui, il y’a de grandes chances pour que les choses s’accélèrent dans les prochains mois. Car oui, l’eSport, le jeu vidéo, ce nouveau divertissement va remplir l’une des plus prestigieuses salles de spectacles en France. L’AccorHotels Arena de Paris-Bercy.

TrackMania à Bercy pour juin 2020 !

Hier soir, c’était la septième édition de la ZrT TrackMania Cup ce samedi soir à Strasbourg. Une compétition qui prend de plus en plus d’ampleur. Cette année, elle fut remportée par l’équipe Solary avec à sa tête le duo Carl-Antoni « CarlJr » Cloutier (qui a remporté cinq des sept éditions) et Brendan « Bren » Seve (qui remporte lui son premier titre). Une compétition qui fut une nouvelle fois énormément suivit en France, explosant les « TT France » sur Twitter. Et lors de la fin du show, Adrien Nougaret (alias ZeratoR, l’organisateur de cet événement) a décidé de terminer la soirée en beauté en annonçant que l’année prochaine, c’est au sein de l’Accor Hotels Arena que la finale se déroulera.

En 2020, la Trackmania Cup retourne à Paris dans une salle mythique. Réservez dès à présent votre billet sur https://t.co/ZTlsGmOcz9#TMCUP2020💚 pic.twitter.com/Q1dtYj1SnZ — Trackmania Cup #TMCUP2019 (@TrackmaniaCupFR) June 29, 2019

Après une édition au Grand Rex de Paris, puis à Lyon, Strasbourg ou encore Toulouse, c’est un retour dans la capitale française pour la Trackmania Cup 2020 ! Et pas dans n’importe quelle salle, puisque cette fois, ce sera la mythique salle de l’AccorHotels Arena de Bercy ! Pour une édition qui promet d’être très ambitieuse comme l’explique Adrien « ZeratoR » Nougaret :

« On voulait venir à l’AccorHotels Arena en 2019 mais quand on a vu qu’il fallait réserver les options très en avance, on a reporté à 2020. Ça va nous donner un an de marge pour nous préparer, aller chercher des sponsors. On ouvre la billetterie en même temps. […] La plus petite jauge de Bercy est à 8000, c’est celle qu’on vise mais pas celle qu’on aimerait. On aimerait 15 000. Mais ça voudrait dire doubler par rapport à cette année. On est à Paris, certes, mais le double c’est beaucoup. […] C’est le moment de revenir à Paris. Cette compétition prend une ampleur folle. On a des gens qui viennent de toute la France mais finalement la plus petite TrackMania Cup a eu lieu à Paris. C’est paradoxal. Au Grand Rex, en 2016, on ne voulait pas se mouiller. On avait rempli, 2500 personnes. Cette fois on voulait marquer le coup et on avait deux choix, Bercy ou l’Olympia. Les deux salles les plus prestigieuses. Mais 1500 places c’est peu. On a pensé à faire une Cup un peu premium, différente, plus intimiste. Mais je ne pense pas que ça soit adapté aujourd’hui, alors qu’on grandit tous les ans.»