Et si Huawei redonnait vie à la prise jack ?

Des leaks surprenants de Huawei

On pensait la prise jack sur nos smartphones définitivement condamnée. Un reliquat du passé qui allait disparaître au fur et à mesure de la sortie de nouveaux smartphones et de la conversion des constructeurs. Après tout, ceux qui l’abandonnent n’y reviennent pas. L’issue semblait donc mathématiquement inéluctable.

Oui mais ça c’était avant. Et il semblerait que le changement ce soit maintenant sur le marché. Enfin au moins en ce qui concerne Huawei. Le constructeur pourrait bien permettre à la fameuse prise 3.5 de faire son retour sur le smartphone P30. Des images publiée sur les sites OnLeaks et 91 Mobiles, permettent de s’en faire une idée. Ces rendus montrent que cette prise serait située en bas, à côté de la prise USB-C. On ignore quelle est l’intention principale de Huawei. Il pourrait aussi bien s’agir d’une conviction technologique, que d’une envie de récupérer les clients qui ne sont pas encore prêts pour le sans fil.

#HuaweiP30, il fait la même taille que P20 sauf qu'il a un écran de 6 pouce contre 5.8 et est plus fin, il a un écran oled comparé au lcd du p20, on passe de 3400mAh à 4000mAh ! on passe de deux objectifs à 3 objectifs, il a une prise jack alors que le P20 non pic.twitter.com/OWypiFbfwB — BastienTech (@BastienTech) January 4, 2019

Le P30, un smartphone prometteur

Au-delà de cette information surprenante, le P30 s’annonce de façon générale comme un appareil très prometteur.

Du point de vue du design, on devrait encore avoir un écran bord à bord et une petite encoche. Pas de bouton à l’avant, pas même un capteur d’empreinte. A l’arrière trois caméras pour atteindre les 40 mégapixels avec un zoom X5 sans perte de qualité. A l’avant, un capteur de 24 mégapixels. Le processeur devrait lui être un Kirin 980, même si certaines rumeurs font état d’un Kirin 990…

Reste à savoir quand il sera officiellement lancé. C’est une information qui fait encore défaut même si de nombreuses rumeurs misent sur une sortie à l’occasion du Mobile World Congress à Barcelone au mois de février. L’an dernier, le P20 n’avait été présenté que fin mars. La réponse dans quelques semaines.

Source