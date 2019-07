Et si la prochaine PlayStation, n’était pas la PS5 ?

Aujourd’hui sur Presse-citron, nous vous proposons une petite analyse de la communication de Sony autour de la prochaine PlayStation qui se fait appeler « PS5 ». Attention, il n’y a rien d’officiel, nous n’affirmons rien, nous nous basons uniquement sur des déclarations officielles de la part de Sony et PlayStation. Vous allez voir qu’il y’a un petit détail qui a retenu notre attention et qui nous pousse à croire que la prochaine PlayStation pourrait porter un nom différent.

Pas de PS5/PlayStation 5 pour la « next-gen » ?

Pour développer et appuyer nos propos, nous allons nous baser de quatre moments importants au cours de ces trois derniers mois. Il s’agit de quatre prises de paroles officielles de la part de Sony/PlayStation à propos de l’avenir de la marque. Il s’agit officiellement des seules vraies prises de paroles au sujet de la prochaine console. Nous partirons de l’annonce officielle avec Mark Cerny en avril pour confirmer cette next-gen. Puis par une déclaration officielle de Sony au PlayStation Magazine UK n°162 au début du mois de mai. Nous irons également jeter un oeil du côté des déclarations de Jim Ryan au sujet du cross plateforme en ligne avec la PS4. Et enfin, nous terminerons par une nouvelle déclaration de Jim Ryan au sujet de l’après « PS5 » et la fin de consoles de salon.

Il faut savoir que Sony a pour habitude de mettre en place une stratégie assez semblable pour leurs consoles. À savoir, une annonce lors d’un salon ou d’un événement dédié, puis une communication assez rapide (de moins de deux ans) autour de la prochaine console. CES 1994 pour la PlayStation, E3 1999 pour la PlayStation 2, E3 2005 pour la PlayStation 3, et le PlayStation Meeting en février 2013 pour la PlayStation 4. Avant cette annonce officielle, Sony ne s’exprime pas. Après cette annonce officielle, les termes « PlayStation » ou « PS2 », « PS3 », « PS4 » sont utilisés par Sony pour promouvoir l’arrivée de la nouvelle machine.

Ainsi, c’est une journée qui paraissait normale pour tout le monde le mardi 16 avril 2019. Nous étions à seulement dix jours de la sortie de Days Gone qui était la grosse sortie PS4 de ce printemps. Et puis, sans prévenir, Sony annonce officiellement sa prochaine console. Contrairement à toutes les consoles jusqu’à maintenant, il n’y aura ni visuel de la manette ou de la machine. Aucun nom, aucun logo. Le seul logo que nous aurons, c’est un logo PlayStation. Et la seule mention que nous aurons c’est « la next-gen PlayStation ». Depuis le 16 avril, Sony ne mentionnera jamais les noms PS5 et PlayStation 5. À chaque fois que la firme communiquera officiellement sur la prochaine console, le terme « next-gen » sera employé.

On le remarque ainsi dans le titre de l’interview du site Wired qui à eu l’exclusivité de cette annonce via un entretien avec Mark Cerny, l’architecte de la console : « A quoi s’attendre de la console nouvelle génération de PlayStation ». Au cours de l’article, Peter Rubin, le journaliste qui s’est entretenu avec Mark Cerny fait remarqué qu’il a questionné à de nombreuses reprises Mark Cerny au sujet de la PS5 et que ce dernier répondait toujours avec un « sourire énigmatique » en mentionnant toujours « la console nouvelle génération ».

C’était déjà une première piste assez intrigante qui va se prolonger au fil des semaines et des mois maintenant.

Trois semaines plus tard, c’est dans les pages du PlayStation Magazine UK numéro 162 que Sony prend la parole une seconde fois au sujet de la « prochaine PlayStation ». Dans cet article, il était question de parler des temps de chargements. Le représentant de Sony en charge la communication va une nouvelle fois éviter d’employer le terme « PS5 ».

Un SSD ultra-rapide est la clé de la prochaine génération. Notre vision est de faire en sorte que les écrans de chargement appartiennent au passé, pour permettre aux développeurs de créer de nouvelles expériences de jeu uniques.

Là encore, la réponse de Sony aux équipes de PlayStation UK Magazine est claire. Il s’agit de la clé de « la prochaine génération ».

Une dizaine de jours plus tard, à la fin du mois de mai, c’est au tour de Jim Ryan, l’actuel PDG de Sony Interactive Entertainment, de prendre la parole. L’homme s’exprime et s’occupe de l’annonce assez intéressante, selon laquelle les joueurs de la « prochaine génération » pourront jouer librement en ligne avec les joueurs qui sont restés sur la PS4. Là encore, nous pouvons voir qu’à aucun moment les termes PS5 ou PlayStation 5 ne sont abordés. Dans des propos rapportés par Twinfinite, Jim Ryan annonce que « la rétrocompatibilité de la console de prochaine génération est un point clé, et qu’il est essentiel et que cette compatibilité permettra aux joueurs de leur donner la possibilité de migrer de la PS4 à la prochaine génération tout en pouvant jouer à leurs jeux avec leurs amis qui sont restés sur l’ancienne génération« .

Début juin, à l’approche de l’E3, de nombreuses rumeurs laissaient penser que Microsoft allait parler de sa prochaine console, ainsi que de son Cloud Gaming avec le XCloud. De son côté, Google communiquait pour la seconde fois sur Stadia avec toujours dans l’optique de proposer un avenir du jeu vidéo « sans consoles ». Ainsi, c’est à ce sujet que Jim Ryan va de nouveau s’exprimer. Ainsi, lorsqu’on lui demandait ce qu’il pensait de la situation actuelle et s’il y’avait des chances pour que la prochaine PlayStation soit la dernière, voici la réponse qu’il donnait:

Ce que j’en pense, c’est que je n’en sais rien. Cela fait un moment que je suis dans l’industrie. En 2012, j’ai écouté tout un tas de gens intelligents me parler du jeu mobile et me dire que la PlayStation 4 allait être le plus gros échec de l’histoire.

Et dans les faits, le raisonnement derrière ces remarques était difficile à remettre en question. Mais nous croyions au potentiel du produit à cette époque là et nous croyions aujourd’hui au potentiel de ce produit de prochaine génération. Mais qui sait comment les choses vont évoluer ? Va-t-il y avoir des modèles hybrides réunissant une console et un système lié au cloud ? C’est possible.Mais je n’en sais tout simplement rien. Et si je le savais, je ne vous le dirais pas.

Au cours de la même interview, de nombreuses questions sur l’avenir de PlayStation ont été posées. À chaque fois, le terme « next-gen » fut employé et pas une seule fois le terme « PS5 » ou « PlayStation 5 ». Que ce soit pour parler de la fin des consoles, ou bien encore de la rétrocompatibilité des jeux PS4 et de leur optimisation sur PS5 :

Qu’il s’agisse d’une compatibilité ascendante ou d’une possibilité de jeu intergénérationnel, nous serons en mesure de faire passer cette communauté à la génération suivante.[…] Ce ne sera pas un choix binaire de savoir si vous devez rester sur PlayStation 4 ou next-gen.

Alors que penser de tout cela ? Étant donné que la communication de Sony est très semblable depuis 25 ans au sujet de ses consoles, forcément nous sommes dans un premier temps surpris et intrigués. Ensuite, dans les rares prises de paroles officielles, il semblerait que le terme « PS5 » soit tout le temps évité. Alors simple suspense pour jouer avec les fans ? Où véritable changement ? Après tout, si Sony change radicalement sa manière de communiquer, pourquoi ne pas changer jusqu’au bout avec le nom de la console ? Ce qui serait tout de même un sacré risque marketing de la part de la firme nippone.

Pour cela, il va falloir surveiller très attentivement les prochaines déclarations de PlayStation. Si nous savons déjà que la « PlayStation Next-Gen » n’arrivera pas avant avril 2020, on se doute qu’elle sera prête pour les fêtes de fin d’année pour ne pas trop laisser le champ libre à une certaine Xbox Scarlett. Affaire à suivre donc !