Et si le Huawei P40 embarquait une batterie révolutionnaire ?

Après avoir révolutionné la photo sur mobile, Huawei pourrait-il s’attaquer aux problèmes d’autonomie des smartphones ? Si pour le moment, le constructeur chinois n’a encore donné aucun indice concernant son prochain smartphone haut de gamme, les rumeurs concernant cet appareil arrivent petit à petit.

Et l’une de ces rumeurs concerne la batterie. D’après un twitto qui est relayé par le site Digital Trends, Huawei envisagerait en effet d’embarquer une batterie au graphène de 5 500 mAh sur le P40. Depuis quelque temps, cette nouvelle technologie est pressentie pour remplacer celle qu’utilisent actuellement les constructeurs de smartphones. En effet, la batterie au graphène permettrait d’avoir une importante capacité tout en occupant moins de place.

À en croire la source relayée par Digital Trends, Huawei pourrait donc être le premier à utiliser cette technologie, qui pourrait doper l’autonomie des futurs smartphones de manière significative.

(2/3)Huawei P40 will innovatively apply graphene materials to the positive and negative electrodes and electrolytes of mobile phone batteries. This makes the battery capacity of Huawei P40 reach 5500mAh, but its volume is only 70% of that of lithium batteries#HuaweiP40Pro

