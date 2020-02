Et si les gouttes de pluie pouvaient produire de l’électricité ?

Une récente étude menée par l’Université du Nebraska, à Lincoln, explique comment de simples gouttes d’eau peuvent générer de l’énergie. Voici en résumé le déroulement de ce processus : les gouttes d’eau tombent sur un générateur en oxyde d’indium-étain, qui est recouvert de polytétrafluoroéthylène, le tout étant accompagné d’une électrode en aluminium. Dès lors que cette installation est au contact de l’eau, il utilise les principes de la triboélectricité (phénomène électrostatique créé par la mise en contact de deux matériaux de nature différente), ce qui permet de créer de l’électricité tout en stockant cette énergie.

Ce processus semble fonctionnel puisque les chercheurs sont parvenus avec une seule goutte à allumer 100 LED, tandis qu’avec 4 gouttes ils ont pu illuminer 1500 LED. Il est important de préciser que cette expérience a été réalisée plusieurs fois auparavant, mais jamais elle n’avait été aussi positive. Selon ces chercheurs, le contact de l’eau avec cette matière n’est pas la seule explication pour parvenir à produire de l’énergie, c’est surtout le moment où les gouttes d’eau roulent qui produit de l’électricité.

Un projet réalisable dans les 5 prochaines années

Les scientifiques à l’origine de cette expérience estiment qu’il est nécessaire de profiter d’un courant puissant comme la marée, une rivière, mais surtout la pluie. En effet, les gouttes de pluie pourraient être la meilleure solution pour produire de l’électricité via ce processus.

Pour le moment, il ne s’agit que d’une expérience menée dans un laboratoire, il reste encore quelques détails à régler concernant la corrosion. L’équipe de chercheurs explique qu’un premier prototype utilisable pourrait être présenté d’ici 5 ans. Si ce projet parvient à voir le jour, il pourrait complètement changer notre rapport à la production d’énergie tout en nous éloignant de techniques polluantes et nocives pour la santé de l’être humain. De plus en plus, l’énergie solaire est mise à contribution cependant cela n’est pas encore une norme, il faudra donc être patient pour que les gouttes de pluie remplacent les systèmes en place.