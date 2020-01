Et si les prochains iPhone n’avaient pas d’encoche ?

À son tour, Apple chercherait un moyen de proposer des smartphones borderless mais sans encoche.

Cela fait déjà quelques mois que cette possibilité est évoquée par les médias et cette semaine, c’est le site néerlandais LetsGoDigital (relayé par Digital Trends), qui relance la rumeur.

D’après ce site, Apple pourrait, dès cette année, proposer un iPhone sans encoche. Pour que cela soit possible, la firme de Cupertino pourrait cacher la caméra frontale sous l’écran (Xiaomi et OPPO développent également cette technologie). Et l’iPhone sans encoche n’utiliserait plus la reconnaissance faciale de Face ID, mais utiliserait un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran.

D’après LetsGoDigital, Apple aurait récemment déposé un brevet au Japon qui décrit ce nouveau design.

Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que d’une rumeur.

Néanmoins, comme expliqué au début de cet article, ce n’est pas la première fois que les médias évoquent la possibilité qu’Apple se débarrasse de l’encoche sur ses iPhone.

Par ailleurs, il y a quelques mois, l’analyste Ming-Chi Kuo aurait également prédit un retour du Touch ID sur l’iPhone. Mais pour celui-ci, le scanner d’empreintes digital intégré à l’écran n’arriverait sur l’iPhone qu’en 2021.

Une nouvelle tendance ?

L’encoche sur les smartphones va-t-elle disparaître progressivement à partir de cette année ?

On a quelques bonnes raisons de le croire. En effet, d’autres constructeurs, Xiaomi et OPPO, ont déjà expliqué comment il sera possible de cacher la caméra frontale sous l’écran.

Samsung développerait également cette technologie.

A priori, les caméras frontales cachées sous l’écran devraient d’abord arriver sur les appareils haut de gamme.

Cependant, plus tard, celles-ci pourraient aussi débarquer sur des appareils plus abordables.