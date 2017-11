Facebook cacherait-il la possibilité de supprimer un statut à certains utilisateurs ?

L’un des pires cauchemars des réseaux sociaux : poster un truc gênant et ne pas pouvoir le supprimer. C’est ce qui est apparemment arrivé à quelques utilisateurs de Facebook.

Plusieurs utilisateurs de Facebook auraient constaté ces derniers jours que la possibilité d’effacer des messages avait disparu. Selon nos confrères de VentureBeat, cette rumeur semble fondée : pour au moins quelques utilisateurs, le menu déroulant en haut à droite d’un post n’afficherait plus la fonction « Supprimer », bien que celle-ci soit toujours disponible sur les versions mobiles mobile et les applications Facebook.

En fait, l’option de suppression n’a pas disparu, mais elle a été « cachée » sous la section « Historique Personnel » dans le Journal d’activités, moins accessible, ce qui pourrait théoriquement empêcher certains utilisateurs de trouver comment supprimer les messages erronés, ou simplement rendre la manipulation un peu plus fastidieuse.

Une modification pour faire monter le taux d’engagement ?

J’ai testé sur mon compte et sur différentes pages que j’administre et je n’ai pas constaté de changement : le menu déroulant d’origine avec le bouton Supprimer est toujours là, ce qui signifie que Facebook a soit annulé le changement après que les utilisateurs se sont prononcés, soit qu’il ne s’appliquait qu’ à un nombre limité de comptes.

Cela étant, on ne peut exclure que Facebook, fidèle à ses habitudes, mène des tests sur quelques comptes sans forcément en informer les destinataires. D’autre part on imagine bien qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Facebook pourrait vouloir rendre moins facile pour les utilisateurs de cacher leur historique. Notamment des raisons publicitaires : les messages sont utilisés dans ses algorithmes publicitaires et servent à alimenter les messages « Vos Souvenirs » qui génèrent un engagement supplémentaire. Venturebeat va même jusqu’à avancer la théorie selon laquelle cela pour relever d’un « stratagème cynique pour amener les utilisateurs à se fier davantage à l’application mobile ».

