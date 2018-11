Facebook déploie la fonctionnalité Watch Party sur toutes les pages et tous les profils

Afin de doper sa plateforme vidéo et pour encourager les utilisateurs à interagir entre eux, Facebook a commencé à expérimenter une fonctionnalité baptisée Watch Party (ou « Séance » en français) sur son réseau social.

En substance, cette fonctionnalité permet à un groupe de personnes de regarder des vidéos ensemble, en même temps, comme s’il s’agissait d’un direct.

Dans un premier temps, Facebook a testé la fonctionnalité chez les groupes, puis sur quelques pages. Et aujourd’hui, l’entreprise annonce le déploiement général de celle-ci sur tous les profils et toutes les pages.

De ce fait, à partir de maintenant, tout le monde peut lancer des Watch Party avec des vidéos enregistrées ou en direct, et regarder ces vidéos avec les amis ou bien les followers.

Pour le moment, on ne sait pas si ce nouveau format fera un tabac. Mais en tout cas, d’après Facebook, entre le mois de juillet et maintenant, le nombre de Watch Party lancés dans les groupes a été multiplié par 7. Et toujours d’après l’entreprise, les Watch Party génèreraient 8 fois plus de commentaires que les vidéos qui ne sont pas en direct dans les groupes.

Des améliorations pour les Watch Party

En plus d’ouvrir les Watch Party à plus de personnes, Facebook travaille également sur une série de nouveautés.

Dans les groupes et sur les pages, il sera possible de programmer ces séances. De plus, les commentaires pourront être organisés en threads. Et enfin, il sera possible pour la personne qui lance une Watch Party de commenter en direct (en vidéo) pendant la diffusion.