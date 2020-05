Facebook lance Discover, une app qui permet d’avoir des données mobiles gratuites

On l’avait presque oublié, mais dans les pays émergents ou en voie de développement, Facebook développe des projets visant à donner un accès à internet abordable. Et l’un de ces projets, Free Basics, permet aux utilisateurs d’accéder gratuitement (sans frais pour les données mobiles) à une liste de sites et de services qui ont été optimisés pour consommer moins de données. Pour proposer Free Basics, Facebook a collaboré avec des opérateurs, mais aussi avec les éditeurs des sites web qui sont accessibles gratuitement via cette offre.

Mais outre le fait que ce projet semble avoir eu un succès mitigé, Facebook s’est également heurté à la réglementation sur la neutralité du net dans certains pays, et aux avis défavorables dans d’autres. Aussi, le numéro un des réseaux sociaux a continué à chercher de nouvelles solutions.

Discover, une nouvelle application basée sur les retours de Free Basics

Cette semaine, Facebook présente une nouvelle expérience, baptisée Discover, dont la conception tient compte des retours obtenus grâce à Free Basics. « Aujourd’hui, Facebook Connectivity et nos partenaires de Bitel, Claro, Entel et Movistar lancent un essai de Discover – un nouveau produit qui s’appuie sur notre initiative Free Basics – au Pérou. Alors que nous poursuivions notre travail sur Free Basics, nous avons écouté les commentaires et les recommandations de groupes de la société civile et d’autres parties prenantes, y compris des organisations comme la World Wide Web Foundation. Nous avons développé Discover pour répondre à ces recommandations et les intégrer dans un nouveau produit prenant en charge la connectivité », annonce Facebook.

En substance, Discover est une application mobile sur Android qui, grâce aux opérateurs partenaires, fournit un quota quotidien de données mobiles gratuites à l’utilisateur. En revanche, l’application ne prend en charge que le trafic à faible bande passante lorsque l’utilisateur utilise ses données mobiles gratuites et les contenus tels que les vidéos, l’audio et d’autres trafics gourmands en données mobiles sont bloqués. En revanche, Facebook précise que ces accès gratuits à internet traitent tous les sites web de la même manière (donc, pas de problèmes avec la neutralité du net et pas d’exceptions pour les sites de Facebook).

Actuellement, Facebook teste l’application Discover au Peru, mais prévoit déjà de faire des essais en Thaïlande, aux Philippines, et en Irak.