Bien que Facebook ait été conçu, à l’origine, pour aider les personnes à rester en contact en ligne, le numéro un des réseaux sociaux est également l’une des principales sources de trafic pour les médias. Et pour favoriser cet usage, l’entreprise a toujours cherché à proposer des fonctionnalités axées sur la consommation de contenus d’actualités, comme les Instant Articles, ou les tendances (qui ont été abandonnés).

Et depuis 2019, Facebook a testé une nouvelle section « News » aux États-Unis. S’il est déjà possible de s’informer simplement en faisant défiler le fil d’actualité du réseau social, News est une section dédiée aux contenus des médias, comme Google News, Apple News ou Flipboard.

Une section dédiée à l’info

Cette semaine, après avoir testé cette section durant plusieurs mois, Facebook décide de déployer Facebook News dans tous les États-Unis. D’après le site TechCrunch, pour trier le contenu, Facebook emploie des journalistes, mais utilise aussi des algorithmes. La section inclut des articles, mais également des vidéos. Et l’entreprise a aussi choisi de mettre en avant les presses locales (des villes ou des régions). L’utilisateur ne peut pas commenter sur Facebook News, mais il peut partager les contenus qu’il voit, ou « liker », et il est aussi possible de bloquer des articles ou des éditeurs pour que ceux-ci n’apparaissent plus dans la section. Pour apparaître dans Facebook News, les éditeurs doivent répondre à un ensemble de critères, dont l’inscription à la News Page Index, une audience importante, et le respect des « standards d’intégrité » du groupe (par exemple, une page Facebook qui partage de la désinformation ou qui abuse du « clickbait » pourrait être exclue).

Le contenu qui apparaît dans cette section est personnalisé selon les centres d’intérêt de l’utilisateur. « Facebook News utilise de nombreux signaux utilisés par le fil d’actualité pour vous assurer de voir plus de ce qui vous intéresse et moins de ce qui ne vous intéresse pas : engagement (J’aime, partages, commentaires) et intérêt passé pour les actualités, les sujets et les éditeurs », lit-on dans une page de présentation.

Aux USA, Facebook News est accessible depuis le menu du réseau social. Mais si un utilisateur ouvre souvent la section, un bouton plus accessible peut apparaître dans l’écran principal du réseau social. Sinon, pour le moment, Facebook News n’est accessible que sur mobile.