Facebook lance un programme de mentorat pour les groupes

Facebook veut que vous utilisiez les groupes pour trouver un mentor.

Certains groupes Facebook peuvent être très utiles, par exemple pour avoir des conseils, étendre son réseau ou encore obtenir du soutien. Et bientôt, ils permettront aussi de trouver des mentors.

En effet, le numéro un des réseaux sociaux vient de présenter un programme de mentorat pour certaines catégories de groupes.

« Plus de 200 millions de personnes sur Facebook sont membres de groupes qu’elles considèrent significatifs », affirme Gabriel Cohen, Product Manager. « Elles utilisent des groupes pour créer et encourager des communautés de soutien autour de sujets qui les concernent. Aujourd’hui, nous apportons le mentorat aux groupes Facebook afin de faciliter la tâche aux personnes qui souhaitent obtenir de l’aide pour atteindre leurs objectifs et se connecter avec d’autres membres de leur communauté qui ont l’expérience ou l’expertise nécessaire ».

Le réseau social a commencé à tester cette fonctionnalité l’année dernière. Et d’après ses explications, cela a par exemple permis à deux mères (membres d’un groupe dédié aux parents d’enfants LGBTQIA) de s’entraider. Dans un autre groupe, le mentorat aurait permis à un membre d’obtenir l’assistance nécessaire pour faire de sa passion (fabriquer du savon) un véritable business.

Comment ça marche ?

Tout d’abord, le programme de mentorat doit être créé par l’administrateur du groupe à partir de modèles proposés. Des thématiques telles que l’avancement professionnel, le développement de compétences ou encore les encouragements et le support sont évoqués par Facebook.

Une fois le programme créé, les membres s’inscrivent pour devenir des mentors ou des mentorés. Et c’est l’administrateur qui s’occupe de la mise en relation.

Puis, la progression se fait via un programme guidé. Et les mentors et les mentorés sont encouragés à faire le point toutes les semaines.

Niveau confidentialité, « Le mentorat repose sur la confidentialité et la sécurité. Toutes les communications entre un mentor et un mentoré ne sont visibles que par les deux. Les gens peuvent signaler des problèmes à Facebook, et ils ont accès aux mêmes fonctionnalités de rapport et de blocage que celles disponibles sur Facebook », explique Facebook. D’autre part, le programme n’est accessible qu’à ceux qui sont âgés de plus de 18 ans. Et cette nouvelle fonctionnalité n’est pour le moment accessible que dans quelques groupes dédiés à la parentalité, les groupes professionnels ainsi que dans les groupes sur le développement personnel.