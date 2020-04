Bientôt, vous devriez voir apparaître une nouvelle réaction sur Facebook. Appelée « Care » en anglais, celle-ci a été créée pour permettre aux utilisateurs du réseau social d’exprimer un soutien moral aux amis et aux proches durant la pandémie. Comme le rapporte le site TechCrunch, la nouvelle réaction sur Facebook a été dévoilée par un représentant du réseau social.

« Nous espérons que ces réactions (une réaction sur Facebook et une autre sur Messenger, ndlr) donneront aux gens des moyens supplémentaires de montrer leur soutien pendant la crise #COVID19 », a-t-il déclaré. « Nous savons que cette période est incertaine, et nous voulions que les gens puissent montrer leur soutien de manière à faire savoir à leurs amis et à leur famille qu’ils pensent à eux. »

Messenger is rolling out a pulsating heart Reaction today so people can show extra love and care to their friends and family.

To update the reaction, you can press and hold down the heart reaction to view the new one. To change it back, press and hold the new Reaction again. pic.twitter.com/PufyOsm7zU

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020