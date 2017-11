Facebook Local, la nouvelle appli pour découvrir des événements et des endroits

L’application Facebook Events devient Facebook Locals. Désormais, elle ne permet plus de découvrir que les événements, mais également des endroits. Et elle pourrait faire de l’ombre aux services tels que Foursquare ou Yelp.

L’année dernière, Facebook a décidé de lancer Events, une application séparée entièrement dédiée à la fonctionnalité « évènements » du réseau social. Malheureusement, il semblerait que cette application n’ait pas eu un très gros succès. Et aujourd’hui, elle est rebaptisée « Facebook Local ».

Comme Events, Facebook Local permet de découvrir des évènements à proximité et de les visualiser sur un calendrier. Ce qui change, c’est que Facebook y ajoute des listes d’endroits comme des bars, des restaurants, etc.

De ce fait, avec cette application, Facebook entre dans un tout nouveau business : celui des applications comme Foursquare et Yelp.

Les données proviennent des informations de Facebook et Events utilisera également les recommandations des « amis » pour aider l’utilisateur à choisir.

Comme toutes ces informations sont déjà proposées par l’application Facebook, on est en droit de se demander pourquoi la société décide aujourd’hui de proposer une application séparée. Mais le but est peut-être de donner plus de visibilité à ces informations, étant donné que sur l’application du réseau social, elles ne sont pas suffisamment mises en avant.

Pour le moment, Facebook n’affiche pas de publicité sur Local. Et l’application ne semble être disponible qu’en Amérique du Nord. Cependant, s’adressant au site TechCrunch, un responsable laisse entendre que Facebook compte monétiser plus tard.