Facebook, Netflix, Airbnb… ce site vous aide à supprimer vos comptes

Alors que les services en ligne se multiplient, les comptes utilisateurs également. Aujourd’hui, la quasi-totalité des services demande de créer un compte afin de pouvoir en profiter pleinement. Le problème c’est qu’au d’un moment nous détenons tellement de comptes inutiles que nous aimerions bien nous en débarrasser. C’est malheureusement bien plus compliqué que prévu. Volontairement, ou non, certains sites rendent la désinscription très complexe.

Heureusement, deux développeurs nommés Robb Lewis et Ed Pool, ont mis en place une sorte d’annuaire censée recenser les sites et surtout leur page dédiée à la suppression de compte. Ce site, le voici, il s’agit de Just Delete Me. Avec son interface ultra simplifiée, cette plateforme permet de se rendre directement au bon endroit afin de supprimer le site de notre choix. Le code couleur explique si la manoeuvre à effectuer pour supprimer son compte est simple ou non. Ce site n’est aucunement nouveau, mais nous avons pensé qu’il serait utile de le remettre au goût du jour en ces temps de rentrée.

Un service qui permet de gagner du temps et garder une certaine confidentialité

Par exemple, un lien en vert est facile à supprimer, orange moyen, rouge difficile, et noir impossible. Oui, il existe encore des sites où il est complètement impossible de se désinscrire. Just Delete Me propose également son extension Chrome, qui fonctionne exactement de la même manière en fonction du site sur lequel on se situe.

Une fois que vous êtes à jour dans vos abonnements, Just Delete Me propose également de créer aléatoirement une fausse identité. Cela permet de s’inscrire sur des sites sans importance sans craindre de se faire déranger par des spams une fois inscrit. Cette plateforme est basée sur la contribution des lecteurs, à son lancement elle n’en proposait que 14, aujourd’hui plus de 120 sites sont répertoriés.

Concernant les sites dont la suppression de compte est la plu compliquée, on retrouve par exemple : Amazon, Battle.net, Digg, EA, Origin, Apple, New York Times, Rotten Tomatoes, Skype, ou encore Spotify. Le site d’origine semble être laissé à l’abandon, un nouveau au design semblable a vu le jour et propose des sites plus actuels et en plus grand nombre.