Facebook se débarrasse de Messenger Day et se concentre sur les Stories

Facebook et Messenger avaient deux clones différents des Stories de Snapchat. Mais maintenant, ceux-ci vont fusionner.

Les Messenger Days n’existent plus ! Pour rappel, il s’agissait d’un énième clone des Stories de Snapchat que Facebook a ajouté à son service de messagerie. Mais aujourd’hui, le numéro un des réseaux sociaux annonce la suppression des Messenger Days.

Désormais, il n’y aura plus que les Stories de Facebook

Auparavant, les Stories de Facebook et les Messenger Days étaient deux fonctionnalités séparées. Mais désormais, celles-ci vont fusionner. Sur une publication, l’équipe de Messenger explique : « […] nous introduisons une nouvelle expérience appelée Stories, reliant Messenger Day et Facebook Stories. Toutes les photos ou vidéos que vous ajoutez apparaîtront sur Facebook et Messenger, et seront partagées avec le même public dans les deux cas. Nous avons entendu des gens qu’ils partageaient souvent sur Facebook ou Messenger, enregistraient la photo ou la vidéo, puis postaient à l’autre. Maintenant, il est plus rapide et plus facile de capturer et de partager des moments avec les gens qui vous intéressent le plus! »

Ce changement est annoncé alors qu’au mois d’octobre, Instagram a également commencé à déployer, aux Etats-Unis, une fonctionnalité de cross-posting de Stories avec Facebook. L’option permet de partager les Instagram Stories sur Facebook Stories.

Et maintenant, il est ainsi possible de poster une Storie Facebook, Instagram et Messenger en même temps. Une fonctionnalité qui devrait permettre au numéro un des réseaux sociaux de renforcer sa domination par rapport à Snapchat, le service qui est pourtant à l’origine de ce format.

En revanche, d’après TechCrunch, les options des caméras ne seront pas les mêmes pour Facebook et Messenger. Sur Facebook, l’accent est mis sur les effets et les masques en réalité augmentée tandis que sur Messenger, l’utilisateur est encouragé à utiliser du texte.

