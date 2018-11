Facebook teste une fonctionnalité qui vous permettrait de censurer des mots-clés

Sur Facebook, on n’est jamais à l’abris des abus. De ce fait, le réseau social ne cesse d’imaginer de nouvelles fonctionnalités, souvent à base d’intelligence artificielle, afin de limiter ces comportements.

Actuellement, l’entreprise teste également une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de filtrer eux-mêmes des mots-clés, pour que ceux-ci soient systématiquement bloqués dans les commentaires.

Si une telle fonctionnalité existe déjà pour les pages Facebook, les profils n’en bénéficient pas. Mais d’après Jane Manchun Wong, experte en reverse engineering, Facebook teste actuellement celle-ci pour les profils.

Facebook is working on letting users to ban words/phrases/emojis from showing up on their personal timelines

Tip @Techmeme pic.twitter.com/9WpfDXEEu7

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 27, 2018