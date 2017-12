Voici le top des sujets tendances de l’année 2017 sur Facebook

Comme chaque année, Facebook fait son flashback sur l’année en dévoilant le top 10 des sujets les plus chauds.

Si l’année 2016 a été principalement marquée par les (très) médiatisées élections américaines, le « Year in review » cru 2017 s’avère être assez contrasté.

La cause des femmes au centre des préoccupations

Le sujet de l’année ayant provoqué le grand nombre de réactions à travers le globe est donc le jour de la femme. Alimenté par les nombreuses affaires d’agressions sexuelles et viol au cours des derniers mois, notamment dans le monde cinématographique, la défense des droits de la femme aura marqué l’anné 2017. A tel point même que c’est ce sujet que le magazine Forbes a retenu comme « personnalité » de l’année.

Le second sujet à avoir suscité de vives interactions est la cinquante-et-unième édition du très célèbre Super Bowl. Bien que l’évènement ne suscite qu’un très faible intérêt sur le vieux continent, outre-Atlantique, c’est sans conteste l’évènement de tous les records.

Catastrophes naturelles et actes terroristes

L’année 2017 aura malheureusement été marquée par plusieurs évènements tragiques. Retour au 1er octobre, date à laquelle une fusillade survient à Las Vegas, coûtant la vie à près d’une soixantaine de personne. Le tragique évènement se déroulant pendant un festival de musique country, la culture blanche américaine est touchée en plein cœur et marquera les esprit comme étant l’un des attentats les plus violents de l’année.

L’ouragan Harvey, l’une des catastrophes naturelles les plus meurtrière de ces dernières années, complète ce classement. Frappant le Texas au mois d’aout, les soutient apportés aux familles des victimes ont été nombreux. L’occasion également pour Facebook de rappeler que son système « Safety Check » permettant à ses utilisateurs de se signaler en sécurité a été utilisé par 2,2 millions de personnes durant la catastrophe.

Vient ensuite le concert « One Love Manchester » organisé par Ariana Grande. Souvenir en demi-teinte, puisque si le concert aura marqué les anales pour un grand soutient de la part de nombreux artistes de renommée internationale (Pharrell Williams, Robbie Williams, Katy Perry, ou encore Coldplay et les Black Eyed Peas), il fait écho à un autre attentat, celui du concert d’Ariana Grande le 22 mai à Manchester. Pour ce concert organisé en collaboration avec La Croix Rouge britannique, la fondation a annoncé avoir reçu 9 millions de livres Sterling de dons.

Des évènement fédérateurs

Là encore, la nature a joué un rôle important. Selon le réseau social, l’éclipse totale du soleil a fasciné les américains. Ayant eu lieu le 21 août et visible à travers tout le continent américain, cet évènement rare et toujours spectaculaire à observer a généré plus de 236 millions d’interactions à l’échelle des USA. Le réseau social annonce également avoir dénombré pas moins de 20 000 évènements organisés à travers 80 pays autour de cette éclipse.

Le second évènement le plus fédérateur de l’année est, là encore, dédié à la cause féminine. Le 21 janvier, ce ne sont pas moins de 500 000 personnes qui se sont mobilisées aux lors de la « Marche des Femmes » aux USA. À l’échelle mondiale, 2 millions de personnes ont participé à près de 15 000 évènement différents à travers 118 pays.