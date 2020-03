Facebook vous permet de transformer les photos 2D en photos 3D

Si auparavant, les smartphones se contentaient d’une caméra sur le dos, aujourd’hui, la plupart des nouveaux appareils ont au moins deux capteurs. Et grâce à ce second capteur, ces smartphones sont en mesure d’estimer la distance des objets, ce qui permet, par exemple, de produire d’excellents effets bokeh qui floutent l’arrière-plan et mettent en avant le sujet.

En 2018, surfant sur cette vague, Facebook a, de son côté, lancé les photos 3D. En exploitant les données collectées par les multiples caméras sur les dos des smartphones, le numéro un des réseaux sociaux peut produire des photos avec un effet 3D.



Mais jusqu’à maintenant, pour publier des photos 3D, il était nécessaire d’utiliser un smartphone avec au moins deux caméras sur le dos.

Facebook a développé une IA qui transforme les photos 2D en photos 3D

La bonne nouvelle, c’est que désormais, il ne sera plus nécessaire d’avoir un smartphone équipé de plusieurs caméras sur le dos pour poster des photos 3D sur le réseau social.

Dans un billet publié sur son blog consacré à l’intelligence artificielle, Facebook annonce un nouvel outil qui permet de générer une photo 3D à partir d’une photos 2D.

Désormais, il est donc possible de créer l’effet 3D avec un smartphone ancien qui n’a qu’une caméra sur le dos, en utilisant la caméra frontale, ou bien à partir d’une ancienne photo qui n’a pas été prise avec un smartphone.

D’après Facebook, la fonctionnalité est en cours de déploiement sur le réseau social. « Toute personne disposant d’un iPhone 7 ou supérieur, ou d’un appareil Android récent de milieu de gamme ou supérieur, peut désormais essayer ces options dans l’application Facebook », lit-on dans le billet de l’entreprise.

Pour développer cette IA qui convertit les photos 2D en photos 3D, Facebook a entraîné celle-ci avec des millions d’images 3D accessibles publiquement, les données sur les profondeurs des objets sur ces photos.

Grâce à cela, les informations qui étaient autrefois générées par la seconde caméra d’un smartphone, pour produire l’effet 3D, sont maintenant générées grâce à l’intelligence artificielle.