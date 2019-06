Faille critique : arrêtez tout et mettez immédiatement à jour Mozilla Firefox !

Si vous utilisez Mozilla Firefox et si vous n’êtes pas encore sur les versions 67.0.3 ou ESR 60.7.1, vous devriez immédiatement mettre à jour votre navigateur. En effet, Mozilla vient d’annoncer la réparation d’une faille jugée « critique » qui affecte son navigateur. « Une vulnérabilité de type confusion peut se produire lors de la manipulation d’objets JavaScript en raison de problèmes liés à Array.pop. Cela peut permettre un crash exploitable. Nous sommes au courant d’attaques ciblées dans la nature abusant de cette faille », lit-on dans la description de cette faille, qui n’inclut pas beaucoup de détails.

Une faille zero-day sur Mozilla Firefox

La faille a été découverte par Samuel Groß, chercheur de Google Project Zero et de Coinbase Sécurity. Et d’après Zdnet, cela pourrait suggérer que la faille peut être utilisée pour cibler des utilisateurs de cryptomonnaies.

Pour rappel, pour mettre à jour Mozilla Firefox, il faut cliquer sur le menu hamburger du navigateur, puis sur « Aide », puis « A propos de Firefox ». Cette fenêtre vérifie la disponibilité de mises à jour pour le navigateur. Puis, il faudra redémarrer.

Les failles comme celles-ci, dites « zero-day », sont assez rares chez Mozilla, rassure Zdnet.

La dernière fois que la fondation a dû réparer une faille similaire, c’était en 2016. Celle-ci était exploitée pour compromettre l’anonymat d’utilisateurs du réseau Tor.

En revanche, comme nous l’évoquions dans un précédent article, il y a trois mois, Google a également révélé et réparé une faille de sécurité « zero-day » qui, combinée à une autre faille sur Windows, compromettait sérieusement la sécurité des utilisateurs. Mais aucune exploitation active n’était détectée au moment où la faille de Chrome a été révélée.

