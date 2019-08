Fairphone lèvera le voile sur son nouveau smartphone éthique fin août

Cela fait maintenant trois ans que Fairphone a présenté son premier smartphone éthique, un téléphone qui fait suite à un premier modèle dévoilé en 2013.

Suite à cela, c’est donc logiquement que le constructeur dévoilera leur successeur à la date du 17 août, une présentation qui aura lieu à Berlin à quelques jours du début de l’IFA.

Fairphone, des smartphones éthiques et facilement réparables

Concernant les spécificités du Fairphone 3, celles-ci ont fuité sur le web aux côtés d’une image du smartphone par le biais du compte Twitter bien connu du leaker Evan Blass. En termes de design, le smartphone embarque d’imposantes bordures situées en haut et en bas de l’avant du smartphone, ce qui rappelle un peu l’esthétique de l’iPhone SE. De la même façon, l’appareil dispose d’une caméra située à l’arrière en haut du dos translucide du mobile. Il devrait être possible de le déverrouiller à l’aide d’un capteur d’empreintes également disponible à l’arrière du téléphone.

Pour rappel, Fairphone -comme son nom l’indique- (« fair » signifie « juste ») dispose de plusieurs particularités qui le différencie de la majorité des autres constructeurs mondiaux. En effet, les mobiles de la marque ont pour particularité de ne pas utiliser de minerais rares issus de pays en guerre.

Comme l’indique Fairphone sur son site web, la société suit en détail le parcours des matériaux destinés aux smartphones, qui se veulent le plus responsable possible. De la même façon, la marque espère proposer de meilleures conditions de travail, un design « à l’épreuve du temps » ainsi que le recyclage et la réutilisation du mobile.

Pour ce qui est du dernier point, Fairphone favorise la réparabilité des smartphones qu’ils commercialisent, là où il est -par exemple- plutôt difficile de changer la batterie de certains smartphones. Dans ce cas, les utilisateurs peuvent changer la batterie, mais aussi l’écran ou l’appareil photo.

En 2015, le site web iFixit avait attribué la note de réparabilité de 10 sur 10 au Fairphone 2.