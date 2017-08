Fallout 4 : l’édition GOTY le 26 septembre, en exclusivité Micromania

Fin d’année explosive pour Bethesda, qui va proposer un Fallout 4 GOTY en plus de Wolfenstein II, The Evil Within 2 ou encore Dishonored : la Mort de l’Outsider.

Fallout 4 de retour en version GOTY !

Bethesda Softworks n’est pas peu fier d’annoncer aujourd’hui la disponibilité de Fallout 4 : Game of the Year Edition, à compter du 26 septembre prochain. Evidemment, ce Fallout 4 GOTY inclut le jeu original et toutes ses mises à jour, ainsi que les six extensions : Nuka-World, Vault-Tec Workshop, Contraptions Workshop, Far Harbor, Wasteland Workshop et Automatron. Le jeu est attendu sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Pour l’occasion, l’éditeur se charge de rappeler que le jeu a obtenu pas moins de 200 récompenses, dont le très glorieux titre de « Jeu de l’Année » aux BAFTA 2016 et DICE 2016. Un Fallout 4 qui place le joueur dans un monde dévasté par une guerre nucléaire, dont la survie sera un combat de tous les instants, avec des choix qui n’appartiendront qu’au joueur. A lui de reconstruire les Terres désolées et changer leur destin. A noter que cette édition spéciale sera une exclusivité Micromania.

Pour l’occasion, Bethesda va également relancer l’édition collector Pip-Boy, au tarif de 100 dollars, mais cette dernière devrait rester exclusive à quelques enseignes américaines.

Fin d’année explosive pour Bethesda ?

Aussi « GOTY » soit-il, Fallout 4 ne sera pas le seul gros titre de l’éditeur pour cette fin d’année 2017, loin de là ! Bethesda va en effet proposer divers titres majeurs pour cette fin d’année 2017, avec notamment Dishonored : La Mort de l’Outsider, par les français de Arkane Studios. Les amateurs de grand frisson pourront de leur côté profiter dès le 13 octobre de The Evil Within 2, le nouveau titre signé Shinji Mikami, papa de Resident Evil, qui promet une aventure plus terrifiante que jamais.

Enfin, il faudra également garder un oeil du côté de Wolfenstein II : The New Colossus (27 octobre), qui s’annonce lui aussi particulièrement réussi, sans oublier Fallout VR et Doom VFR. Rappelons pour conclure que ce même Bethesda Softworks a également proposer un certain Prey il y a quelques mois, que nous vous conseillons tout particulièrement.