Fast and Furious : la franchise s’achève, une page se tourne

On ne sait pas si se réjouir au nom du bon goût cinématographique ou verser une petite larme à l’idée de voir disparaître une franchise au long cours. La saga Fast and Furious, s’est, au fil des années, construite une véritable image, presque une réputation, loin des débuts pour le moins douteux. Mais après presque 20 ans, cela fait quand même un petit quelque chose à l’idée de voir Vin Diesel et ses partenaires ranger les voitures au parking. On apprend ainsi que le 11e épisode sera aussi le dernier de la saga… même si des spin-offs devraient encore permettre de faire vivre la légende.

Une dernière accélération pour Fast and Furious

Selon les informations de Variety, le 11e film de la saga Fast and Furious sera donc aussi le dernier. Alors que l’on attend toujours la sortie du 9e film, repoussée en raison du coronavirus, cela signifie que les fans ont donc encore trois films devant eux. Le « final » se fera à travers un film en deux volets, les 10e et 11e films qui seront tous les deux confiés à Justin Lin, le réalisateur historique de la franchise. Il a déjà été aux commandes des 3e, 4e, 5e, 6e et 9e opus.

Mais, parce que l’on ne tue quand même pas aussi facilement la poule aux oeufs d’or, plusieurs spin-offs sont déjà confirmés ou en très bonne voie. Cela concerne notamment une suite pour Jason Statham et Dwayne Johnson déjà mis à l’honneur dans Hobbs and Shaw, mais aussi une version 100% féminine qui a déjà été annoncée à plusieurs reprises par le passé.

A l’heure actuelle, le 9e film est attendu pour 2021, sous réserve qu’il ne fasse pas l’objet d’un nouveau report. Alors qu’il devrait en partie se dérouler dans l’espace, difficile d’imaginer quelle sera l’ultime frontière pour la saga…