Fast and Furious : vers un spin-off 100 % féminin

Quand on pense à la saga Fast and Furious, on ne peut pas vraiment dire que les femmes soient à l’honneur. Alors que Vin Diesel a récemment teasé le prochain opus, il est facile de de souvenir que les femmes ont plus souvent joué le rôle de faire-valoir, mises en avant pour leur physique et pas vraiment leur place dans l’intrigue. Au fil des années, pourtant, certaines d’entre elles ont au moins acquis un rôle secondaire, intégrant « l’équipe » de Vin Diesel. Mais les choses sont amenées à changer si on en croit.

Fast and Furious étend son univers

Peu à peu, la saga déploie ses ailes. En 2019, on a eu le droit à un premier spin-off, Fast and Furious: Hobbs and Shaw, mettant notamment en scène Dwayne Johnson et Jason Statham. Dans le même temps, une série animée était déployée sur Netflix.

La prochaine étape aux airs de rumeurs vient d’être confirmée par Vin Diesel, au concert F9. Interrogé par MTV International, il a expliqué qu’un projet de spin-off 100% féminin était bien dans les cartons et que le script arriverait le mois prochain. A partir de là, l’acteur réalisateur producteur devrait évaluer la direction à donner au projet.

Nathalie Emmanuel, Michelle Rodriguez et Jordana Brewster, qui incarnent respectivement Megan, Letty et Mia ont aussi évoqué la possibilité d’un film avec des personnages féminins « bad-ass ». Charlize Theron, qui incarne la méchante Cipher, aurait aussi été évoquée.

On aurait tout de même tendance à lui conseiller une certaine prudence puisque le premier spin-off, malgré la présence de Dwayne Johnson n’a pas vraiment rencontré le succès escompté dans les salles obscures. Par ailleurs, on sait aussi que John Wick veut aussi faire un spin-off de ce genre et que l’idée est aussi évoquée du côté de Marvel. Mais à vouloir trop tirer sur la corde du 100 % féminin, les choses pourraient bien mal tourner…