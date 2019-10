Sans accès à Internet, ce retraité ne peut pas payer… ses impôts

Âgé de 87 ans, le jurassien Fritz Duperret est dans l’incapacité de payer ses impôts. Le plus invraisemblable dans cette histoire, ce n’est pas parce qu’il manque d’argent – mais c’est parce que la procédure ne le lui permet pas : le retraité ne dispose d’aucun accès à Internet – ni téléphone, ni ordinateur – ce qui l’empêche tout simplement d’effectuer un quelconque règlement sur le site officiel des finances publiques.

Pas de smartphone ni d’ordinateur

Le retraité a indiqué au Progrès qu’il était « de bonne volonté » et qu’il a d’abord essayé de payer ses impôts par chèque – un moyen de paiement qui lui a finalement été renvoyé par le fisc. Pour régulariser sa situation, il a été invité à se rendre sur le site des finances publiques. Comme il l’explique à nos confrères du Progrès, il ne dispose ni d’un smartphone d’un ordinateur, ce qui rend la situation beaucoup plus complexe. Habitant dans une zone reculée et sans moyen de transport à sa disposition, Fritz ne peut pas non plus se déplacer jusqu’au centre des impôts le plus proche pour résoudre son problème.

Pour trouver une solution à ce problème inextricable, le retraité est allé jusqu’à prendre contact avec le maire de Pagney, son lieu de résidence, pour lui faire part de sa situation désespérée. Ils ont d’abord tenté d’envoyer le fameux chèque ainsi que son relevé d’identité bancaire pour régler son dû, en vain. Pour le maire, il n’est « pas normal qu’une personne âgée […] ne puisse pas payer par chèque et qu’elle soit obligée de faire 35 km pour aller à Dole ». Au bout du compte, c’est l’édile en personne qui a fini par apporter le chèque au centre des impôts le plus proche, pour éviter à Fritz un quelconque rattrapage fiscal.

Aujourd’hui, les impôts demandent à ce que « les personnes qui rencontrent des difficultés se rendent dans un centre des finances publiques où, accompagnées d’un agent, elles auront accès à un ordinateur en libre-service ». Malheureusement, le règlement ne prend pas en compte le cas où les contribuables n’ont ni accès à internet, ni accès à un centre des impôts…