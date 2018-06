Firefox Monitor, un nouvel outil pour vous protéger des fuites de données

Mozilla teste Firefox Monitor, une fonctionnalité qui permettra de savoir si vous avez été victime d’une fuite de données.

Mozilla Firefox continue de miser sur la sécurité afin de se distinguer des autres navigateurs. Et hier, la fondation a présenté un nouvel outil baptisé Firefox Monitor, qui permet aux utilisateurs de savoir si leurs comptes sont victimes de fuites de données.

Firefox Monitor, un outil pour savoir si vos données personnelles ont été compromises

« Du shopping aux médias sociaux, l’utilisateur en ligne moyen aura des centaines de comptes nécessitant des mots de passe. En même temps, le nombre de violations de données utilisateur chaque année continue d’augmenter de façon spectaculaire. Naturellement, les gens sont maintenant plus préoccupés par les crimes liés à Internet impliquant le vol d’informations personnelles et financières que par les crimes conventionnels », indique Mozilla dans un billet. Pour aider les internautes à se protéger, la fondation teste Firefox Monitor, qui permet de savoir si un compte a été compromis lors d’une fuite de données.

Le fonctionnement de l’outil est simple et tout ce que l’utilisateur doit faire, c’est de saisir son adresse e-mail (celui qu’il utilise lorsqu’il créé des comptes sur des services en ligne). Et si cette adresse e-mail est associée à un compte compromis, Firefox Monitor l’indiquera et donnera des recommandations d’actions pour le sécuriser.

Mozilla se branche à la base de données de HaveIBeenPwned.com

Pour proposer cette fonctionnalité, Mozilla s’est associé à HIBP ou HaveIBeenPwned.com. Créé par l’expert en sécurité Troy Hunt, ce site inclut une base de données d’adresses e-mails affectées par des fuites de données. Lorsqu’un utilisateur saisit son adresse sur Firefox Monitor, l’outil recherche celle-ci dans la base de données de HIBP.

Mais pour le moment, Mozilla teste encore la fonctionnalité, qui sera disponible chez 250 000 testeurs (principalement américains). Si ces tests sont satisfaisant, Mozilla déploiera ensuite Firefox Monitor pour qu’il soit disponible pour tous les utilisateurs de son navigateur web.