Firefox Voice, un concurrent de Siri, Alexa et Assistant sur le navigateur

Comme de nombreux acteurs du numérique, la fondation Mozilla s’intéresse aux assistants vocaux. Celle-ci a par exemple lancé le projet Common Voice, un jeu de données de voix qui permet aux petites entreprises de développer leurs propres IA, et qui pourrait réduire la domination des GAFAM sur les assistants numériques.

Mais parallèlement, Mozilla a également travaillé sur un produit qui permet de contrôler son navigateur avec des commandes vocales.

Appelé Firefox Voice, ce projet est pour le moment décrit par la fondation comme étant une simple expérimentation, qui est en beta.

Pour le moment, l’idée est de faire tester Firefox Voice par un nombre limité d’utilisateurs pour que celui-ci puisse être amélioré en vue d’un lancement officiel.

Actuellement, il s’agit d’une extension pour Mozilla Firefox, qui ne fonctionne que sur la version pour ordinateur.

OK, Mozilla ?

Ci-dessous, vous avez une démonstration en anglais. Sur son site web, Mozilla cite également des exemples de requêtes (en anglais), qui nous donnent une idée de l’utilité que pourrait avoir Firefox Voice lorsqu’on navigue sur le web.

L’utilisateur peut demander à l’interface vocale de rechercher une recette, d’aller sur un site spécifique, de répondre à une question comme « Qui a créé Breaking Bad ? », lancer un titre sur Spotify, contrôler un lecteur vidéo, afficher la météo ou encore faire une traduction.

Mozilla donne également une liste de services ou de sites qui sont actuellement compatibles avec Firefox Voice et pour lesquels on peut avoir des fonctionnalités avancées. Gmail fait partie des services listés et de ce fait, il serait possible de demander à cet assistant de rechercher du contenu spécifique dans la boite de réception.

En tout cas, avec Firefox Voice, l’utilisateur pourrait donc obtenir certaines informations ou ouvrir une page sans avoir à cliquer, mais simplement en demandant à l’assistant. C’est assez similaire au fonctionnement de Google Assistant et de Siri sur mobile, mais dans ce cas-ci, ce fonctionnement a été adapté au web.

Pour le moment, on ne sait pas quand Mozilla pourrait déployer une version stable ni les langues dans lesquelles Firefox Voice sera disponible.