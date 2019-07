Firefox vous alertera en temps réel lorsque vos logins ont été compromis

Le site Have I Been Pwned est devenu essentiel au fonctionnement d’Internet. Fort de ses 8 milliards de comptes répertoriés, il permet à quiconque de vérifier si ses données ont été victimes de fuites. Depuis plus d’un an, son responsable Troy Hunt a entamé une collaboration poussée avec Firefox et les premiers résultats sont bien là avec l’apparition du très utile Firefox Monitor.

Ce nouvel outil est plutôt simple d’utilisation. Lorsque vous vous rendez sur un site victime de piratage de données, vous recevez une notification. Vous êtes alors invité à vous rendre sur Firefox Monitor pour vérifier votre adresse e-mail et voir si elle est concernée. Fort de cet acquis Mozilla veut accélérer le mouvement et sa collaboration avec Hunt. À partir de la version 70 du navigateur, soit autour du mois d’octobre, Monitor sera intégré à Lockwise, le gestionnaire de mots de passe de Firefox.

L’automatisation de l’alerte représente une belle avancée

Concrètement, tous les e-mails et mots de passe sauvegardés seront reliés à la base de données de Have I Been Pwned et les utilisateurs seront alertés lorsque leurs logins auront été compromis. Il leur sera alors conseillé de changer au plus vite leurs mots de passe. C’est une réelle avancée car même sans se rendre directement sur le site impacté, le simple fait que le vol ait eu lieu permettra d’en être informé. Il peut en effet arriver de s’inscrire sur un site des années auparavant sans en garder le moindre souvenir ni même y retourner.

La limite de ce futur outil est qu’il ne sera pas rétroactif. Autrement dit, il faudra toujours vérifier manuellement son compte pour voir s’il a été exposé à des fuites de données plus anciennes. Cette automatisation de l’alerte représente en tout cas une belle avancée. Ces piratages deviennent en effet si fréquents que nous cessons parfois d’y prêter attention. Cet outil sera désormais là pour nous forcer à rester vigilant.