Fitbit annonce la Versa 2, sa nouvelle montre connectée qui intègre Alexa

La toute nouvelle Fitbit Versa 2 reprend le look du modèle précédent, qui a été le plus grand succès de la marque. Parmi les changements, on note la disparition de deux boutons sur trois. Elle est légèrement plus épaisse que la Versa et propose une nouvelle dalle AMOLED d’encore meilleure facture.

On note aussi la disparition du logo Fitbit présent sur la précédente version, ce qui rend le design de la montre plus sobre.

Alexa fait son entrée dans l’écosystème Fibtit avec la Versa 2

Un micro fait donc son apparition sur la Versa 2, ce qui permet d’utiliser Alexa pour consulter la météo, lancer des minuteurs ou alarmes ou encore contrôler les appareils connectés. Il faudra que votre smartphone soit à proximité, comme c’est lui qui traite la demande, et non directement la Versa 2.

Pour déclencher une commande Alexa, il faudra effectuer un appui long sur l’unique bouton de la Versa 2. Une des nouveautés proposées pour l’assistant vocal, c’est la possibilité de lancer à la voix des entraînements ou sessions de sport.

Le vrai point décevant de cette annonce de la Versa 2, c’est qu’elle n’embarque toujours pas le GPS nativement, vous aurez donc besoin d’emporter votre smartphone pour suivre votre trace lors d’une sortie en course à pieds ou vélo. D’un autre côté, l’autonomie gagne une journée, passant de quatre à cinq jours et le système de paiement sans contact Fitbit Pay est aussi de la partie.

La Versa se pose comme une concurrente directe de l’Apple Watch. La Fitbit Versa 2 est d’ores et déjà disponible à la commande avec un tarif public de 199,95€.

Un compte Premium Fitbit et une balance moins chère

Le second produit lancé lors de la présentation Fitbit est la Fitbit Aria Air, une balance connectée moins chère, vendue 50$ aux USA. Elle n’est pas encore disponible à la commande en France, mais son positionnement est intéressant pour les gens souhaitant suivre leur évolution corporelle, sans se ruiner.

La dernière annonce, et peut-être la plus importante pour Fibit, c’est l’arrivée de l’abonnement Fitbit Premium. Facturé 10$ par mois, il permet l’accès à des programmes personnalisés, un suivi du sommeil plus poussé, des challenges exclusifs, et des rapports de performances.

Cet abonnement est un enjeu majeur pour Fitbit, qui peut s’appuyer sur sa solide base d’utilisateurs actifs pour développer son chiffre d’affaires. Il est différent du service Fitbit Coach, déjà disponible depuis plusieurs années.