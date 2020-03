Fitbit Charge 4 : les nouveautés et les prix du bracelet connecté

Fitbit vient d’officialiser son nouveau bracelet connecté, qu’il commercialisera le 15 avril prochain. Pour cette année, la marque n’a pas décidé de revoir le style de son produit, qui est sensiblement proche de celui du précédent Charge 3 sortie en 2018. Pour marquer le coup, Fitbit a plutôt mis l’accent sur de nouveaux équipements ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité plutôt intéressante. Globalement, le Fitbit Charge 4 vise les sportifs, mais son programme pourrait se montrer très satisfaisant si vous cherchez simplement à reprendre un peu d’activité, tout en possédant une montre utile au quotidien.

Dans cet article, nous allons nous pencher sur l’ensemble des nouveautés proposées. Quels changements entre le Fitbit Charge 3 et le Charge 4 ? Ses caractéristiques et ses prix à la loupe.

Changement de mesures

Pour commencer, le Fitbit Charge 4 s’accapare d’une toute nouvelle façon de mesurer les efforts. Grâce à leurs capteurs intégrés, les montres connectées modernes peuvent aller plus loin qu’un simple comptage de pas lors de pas lors d’une sortie. Fitbit l’a compris, et a revu sa manière d’afficher nos efforts, en laissant de côté notre nombre de pas pour se pencher sur les « minutes actives ».

Sur la Fitbit Charge 4, les minutes actives correspondent à un calcul qui sera plus égal et personnalisé pour vous. En mesurant votre rythme cardiaque au repos, le bracelet connecté pourra ainsi détecter facilement les moments dans lesquels vous êtes réellement en période d’efforts. Les petits pas dans notre appartement ne seront donc plus recensés.

Sur l’application de Fitbit, un système de crédits accordés lors de nos efforts est un bon moyen de se motiver. Désormais, les récompenses ne seront plus uniquement en termes de pas parcourus, mais bien réellement en termes de minutes actives, où notre corps est dans un effort relatif.

Plus besoin de son smartphone

Pour une plus grande facilité d’utilisation, Fitbit a enfin intégré un capteur GPS dans son bracelet connecté. Le Fitbit Charge 4 n’est plus dépendante d’un smartphone lors de vos sorties, ce qui pourrait plaire à certains, pour courir ou pratiquer leur activité physique de façon plus légère. Le bracelet connecté fonctionne 5 heures avec le GPS activé, ce qui reste assez limité, quand l’on sait que son autonomie est de 7 jours sans le mode enclenché.

L’intégration du GPS a l’avantage de compléter l’application de nouvelles activités sportives compatibles avec le suivi de localisation. Sur l’interface, vous pourrez retrouver vos sorties, et celles-ci s’afficheront sur une carte graphiquement simple à lire pour y voir nos différentes intensités d’effort.

Nouveaux capteurs, suivi de sommeil

Le GPS intégré n’est pas la seule nouveauté technique de le Fitbit Charge 4. Sans surprise, le capteur SpO2 est présent, et permet de surveiller le niveau d’oxygène dans le sang. Sa présence marque également l’arrivée d’un suivi de sommeil, un élément toujours recherché par les clients de montre connectée, et qui pourra ici détecter des problèmes de respiration chez les ronfleurs, tels que l’apnée du sommeil.

Le nouveau Fitbit Charge 4 sera aussi très utile dans la vie de tous les jours. Elle est compatible avec Spotify afin de pouvoir contrôler la musique en écoute sans devoir sortir son smartphone de notre poche ou notre sac. Bien évidemment, il est aussi possible d’afficher des messages tels que nos SMS, si vous possédez un smartphone Android.

Enfin, le Fitbit Charge 4 possède une puce NFC. Dans les commerces possédant un terminal de paiement avec paiement sans contact, vous pourrez donc payer directement depuis votre montre. Il faudra seulement que votre banque propose le paiement mobile. On retrouve Revolut, TransferWise, les banques en ligne Boursorama, Fortuneo, ou encore le Crédit Mutuel.

Prix de la Fitbit Charge 4

Terminons sur les infos du Fitbit Charge 4 en nous penchant sur les prix. Comme nous avons pu l’indiquer plus haut, le Fitbit Charge 4 est au même prix que le précédent Charge 3. Ainsi, elle sera disponible à partir du 15 avril au prix de 149,95 €, ou bien 169,95 € si vous optez pour le modèle spécial au bracelet tissé. Dans cet article, nous continuerons à mettre à jour les prix du bracelet, en tenant compte des éventuels rabais proposés par les sites d’e-commerce.