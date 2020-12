Fitbit Sense : après plusieurs plaintes concernant l’ECG, Fitbit remplace gratuitement certaines montres

Voici désormais plus d’un an que Google annonçait le rachat de Fitbit. Pourtant, aucune transaction n’a encore eu lieu pour le moment. Plusieurs autorités ont freiné les démarches pour s’assurer que ce rachat ne représente pas une menace anticoncurrentielle. La semaine dernière, c’est l’ONG Amnesty International qui s’est opposée au rachat de Fitbit par Google. Dans sa déclaration, Amnesty International écrivait : « Le modèle commercial de Google incite l’entreprise à rechercher en permanence plus de données sur plus de personnes à travers le monde en ligne et dans le monde physique. » L’officialisation du rachat devrait avoir lieu dans les jours à venir, puisque Google et Fitbit s’étaient mis d’accord sur la période du 23 décembre au 8 janvier. Mais là n’est pas le sujet.

Fitbit propose un remplacement gratuit.

Avant l’arrivée de Google, Fitbit avait déjà fait ses preuves. En effet, la société profite d’un excellent positionnement dans le secteur des accessoires connectés dédiés aux sportifs. Sa montre Fitbit Sense est considérée comme étant le produit le plus optimisé jamais commercialisé par l’enseigne. La Fitbit Sense est également la première montre connectée conçue par cette société à embarquer des capteurs ECG. C’est d’ailleurs à ce niveau que les choses ses gâtent.

Fitbit vient de confirmer que certains utilisateurs peuvent rencontrer des soucis techniques dus à cette fonctionnalité. Immédiatement, Fitbit a envoyé un mail aux personnes potentiellement concernées par ce désagrément. Si vous avez reçu ce mail, c’est que fait partie du programme de remplacement complet du matériel et entièrement gratuit que Fitbit vient de mettre en place. Rassurez-vous, la société explique également que cette problématique ne touche que très peu d’utilisateurs, le lot de montres défectueuses est très restreint.

La montre connectée de dernière génération Fitbit Sense coûte aujourd’hui 329,95 €, les capteurs ECG ont été activés il y a quelques mois après une mise à jour. Logiquement, suite au rachat par Google, la Fitbit Sense intègre désormais Google Assistant.