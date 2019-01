FLEX : l’ESA va envoyer un satellite pour évaluer l’état de santé de la végétation terrestre

FLEX est un satellite qui sera lancé en 2023, afin de mesurer la fluorescence de la chlorophylle. Ce phénomène permet en effet d’évaluer l’efficacité de la photosynthèse. Enrico Suetta, responsable des capteurs et de l’optoélectronique spatiale de Leonardo explique que « Plus la photosynthèse fonctionne bien, plus la fluorescence de la chlorophylle sera faible ». Il sera donc possible de cartographier le globe et de déterminer les zones où la végétation effectue normalement sa photosynthèse et d’autres non.

Un satellite pour compléter l’étude du changement climatique

Yves Goulas, ingénieur de recherche au LMD (Laboratoire de météorologie dynamique) explique : « Au LMD, nous avons contribué à l’élaboration, en 2005, d’un démonstrateur au sol et aéroporté, pour lier la fluorescence à la photosynthèse ». Il poursuit en précisant : « Ces principes ont été repris pour l’instrument Floris afin d’effectuer des mesures de la photosynthèse depuis l’espace. Mais la résolution de l’instrument doit être très fine. Car le signal caractéristique de la fluorescence, formé lors de la photosynthèse de la plante, représente seulement quelques millièmes du signal réfléchi par la végétation ».

Le projet ayant accouché du satellite FLEX, est un projet que plusieurs entreprises et agences se chargeront d’assembler pour un lancement prévu en 2023 avec un lanceur Vega. L’autre atout de FLEX, c’est qu’il reviendra à la même position tous les 27 jours, il sera donc possible de constater les évolutions dans le temps. D’autant plus que les données seront croisées au Projet Earth Explorer, à Sentinel-3 et à la future mission Biomasse.

Beaucoup de paramètres qui pourront nous fournir d’importants enseignements sur le réchauffement climatique, sur l’état de santé de la végétation et donc de l’ensemble des écosystèmes. On pourra visualiser enfin les destructions de forêts partout dans le monde et on a presque envie de dire il était temps, quand on sait qu’un stade de football de forêt disparaît chaque seconde dans le monde…