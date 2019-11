Black Friday Fnac : TV, smartphones, gaming, photo… les offres immanquables du weekend

Le Black Friday continue pendant tout le week-end, jusqu’au Cyber Monday lundi 2 décembre chez Fnac. Le marchand continue de proposer de nouvelles réductions sur des centaines de produits dans des univers comme les PC, les smartphones, les PC ou encore les consoles et la photo. Comme l’événement est prévu jusqu’à lundi 23h59, les promotions en ligne ce week-end sont toujours aussi intéressantes, et les remises peuvent grimper jusqu’à -50%.

Certaines réductions sont des promotions immédiates, quand d’autres s’activent lors de l’ajout au panier. C’est par exemple le cas pour l’opération « 10% offerts pour l’achat d’une console + un jeu ou accessoire ». Vous pouvez donc voir le prix (même s’il est déjà en promo) baisser lors de l’ajout d’un second au panier.

Fnac : les meilleures offres du Black Friday Weekend

Comme pour chaque événement majeur comme les Soldes ou les French Days, notre équipe vous a préparé sa sélection des meilleures offres pour le Black Friday Fnac. Elle est mise à jour tout au long du week-end, pour que vous ne ratiez aucune nouvelle offre. Les stocks peuvent s’écouler rapidement, soyez donc rapides si vous voulez en profiter.

Black Friday Fnac : les offres immanquables

Dernière mise à jour : samedi 30 novembre, 15h09

Chez Fnac, vous pouvez avoir accès à différents types de promotions pour Black Friday. D’un côté on retrouve les bons plans disponibles pour tous les clients. De l’autre, les possesseurs des cartes Fnac ou Fnac+ peuvent avoir droit à des remises supplémentaires, comme c’est le cas toute l’année avec les ventes flash adhérentes.

Un troisième type de promotion existe pendant ce Black Friday, c’est celui dont on parlait en début d’article. Exemple simple : si vous ajoutez un PS4 Pro 1 To et le jeu Red Dead Redemption 2 au panier, une remise de 10% supplémentaires s’applique immédiatement, faisant tomber le pack à 279€ seulement. Vous créez donc votre bon plan Fnac idéal.

Pour les adhérents, c’est Black Friday toute l’année

Fnac propose un programme très riche pour ses adhérents. Les abonnés carte Fnac et Fnac+ ont en effet accès à des ventes privées toute l’année, à 5% de réduction immédiate sur une sélection de produits et à des opérations spéciales. Les plus connus sont évidemment les week-ends adhérents, qui permettent de cumuler sur la carte Fnac 10€ pour chaque tranche de 100€ d’achats.

Pendant Black Friday, certaines offres permettent d’avoir accès à la carte Fnac+ pendant un an pour 1€ au lieu de 49€. C’est donc le meilleur moment pour souscrire et profiter des avantages, comme la livraison gratuite en un jour ouvré. Autre avantage pour la Fnac pendant une opération comme Black Friday, vous pouvez aller retirer le produit en magasin. Vous pourrez donc immédiatement profiter de vos achats, tout en vous assurant de ne pas rater le stock. Pour voir toutes les offres Fnac Black Friday, c’est ici que ça se passe :

