Folio Touch : le Magic Keyboard pour iPad Pro à moitié prix, façon Logitech

Bonne nouvelle pour tous les détenters d’un iPad Pro 11″ (de 2018 ou 2020) qui n’ont pas encore craqué pour un Magic Keyboard, puisque Logitech vient d’officialiser son tout nouveau Folio Touch. Il s’agit en effet d’une alternative, moins chère, au clavier signé Apple.

Un clavier Folio Touch pour iPad Pro chez Logitech

Le nouveau Folio Touch de Logitech se veut un clavier pliable, doté d’un trackpad, le tout étant alimenté directement par le port Smart Connector de l’iPad Pro. Le clavier est ainsi constamment alimenté, et ne nécessite aucune forme de recharge (puisqu’il puise son alimentation directement auprès de la batterie de l’iPad). Sur le clavier, on retrouve diverses touches de raccourcis dédiées à iPadOS, avec en prime un clavier rétroéclairé, et divers niveaux de luminosité.

De son côté, le TouchPad embarqué supporte les différentes interactions à plusieurs doigts, propres à iPadOS. On y retrouve aussi une petite béquille rétractable, qui permet d’incliner l’écran à 40°, pour transformer l’iPad Pro en un vrai petit laptop. Au total, le Folio Touch permet d’accéder à quatre modes d’utilisation optimisés pour taper du texte, regarder des films, lire et dessiner.

Selon Logitech : « Grâce à la béquille réglable et au clavier pliable, les utilisateurs d’iPad Pro peuvent utiliser leur iPad comme un ordinateur pour travailler, puis retirer facilement le clavier lorsqu’ils veulent faire des croquis, regarder des vidéos ou lire ». En effet, contrairement au Magic Keyboard, il est possible de replier le clavier à l’arrière de la tablette. On y retrouve aussi un emplacement pour recharger l’Apple Pencil.

Le nouveau Folio Touch signé Logitech est d’ores et déjà disponible en boutiques, au tarif de 159,95 euros très précisément. Rappelons que le Magic Keyboard d’Apple est de son côté affiché au tarif de 339 euros, soit plus du double du prix de celui mis au point par Logitech.