Où acheter un iPad Pro 2018 11″ et 12,9″ au meilleur prix ? Guide

Depuis la fin de l’année 2018, deux nouveaux modèles d’iPad Pro figurent désormais dans les rangs de la marque à la pomme. Le plus petit format de la tablette intègre un écran de 11 pouces, tandis que le grand modèle fait 12,9 pouces. En supprimant le bouton en bas de l’écran, Apple est ainsi parvenu à augmenter la taille de l’écran sans pour autant augmenter la taille de la tablette. Tout le monde s’accorde à dire que ces tablettes sont parmi les meilleures du marché. Dès lors, où acheter l’iPad Pro 2018 au meilleur prix ?

Meilleur prix iPad Pro 11″ 64 Go Wi-Fi :

Comme vous pouvez le voir dans le tableau comparateur ci-dessus, qui met en avant le meilleur prix pour un iPad Pro 2018 en version 11 pouces. Plus bas sur cette page, vous pourrez trouver un tableau comparatif avec le meilleur prix pour la version au format 12,9 pouces. Dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, il y a assez peu de réductions sur ces tablettes de dernière génération. Il faut donc être vif dès lors que vous pouvez obtenir plus de 10% de remise sur ces dernières.

iPad Pro 2018, meilleure tablette du marché ?

Apple est connu pour avoir des produits toujours très aboutis, et son système d’exploitation séduit le grand public pour sa simplicité. Si vous avez décidé d’acheter un iPad Pro 11″ ou 12,9″, vous retrouverez encore ces deux points qui distinguent la marque américaine de la plupart de ses concurrents.

Pour ceux qui s’inquiètent de la taille de ces nouvelles tablettes, il ne faut surtout pas : celle qui possède un écran de 11″ a quasiment le même format que l’ancienne version de 9,7″. En effet, Apple a supprimé le bouton principal de l’iPad Pro pour gagner en surface d’écran (le screen to body ratio est de 83%). Ceux qui veulent acheter un iPad Pro 12,9″ au meilleur prix devront composer avec une tablette plus longue de 3 cm et environ 35% plus lourde (468 grammes vs 631 grammes). A noter que les deux modèles ont un écran IPS.

Avant de regarder le meilleur prix pour ces iPad Pro 11″ et 12,9″, venons en d’abord aux caractéristiques techniques de ces nouveaux produits. Il faut savoir que ces deux tablettes peuvent venir en version Wi-Fi (moins chère) ou en version Wi-Fi + 4G (avec une carte SIM, globalement 200€ plus chère). Selon les besoins de l’utilisateur, il existe plusieurs formats pour ces iPad Pro 2018 : 64 Go, 128 Go, 256 Go ou même 1 To.

Que ce soit au niveau de l’appareil photo ou de la performance globale, les iPad Pro 2018 offrent des performances résolument haut de gamme. C’est notamment grâce à la nouvelle puce A12X Bionic, introduite en fin d’année 2018, qui permet d’optimiser l’efficacité des tablettes. Pour ce qui est de l’appareil photo, acheter un iPad Pro 11″ ou 12,9″ est un très bon choix. Beaucoup s’accordent à dire que le capteur arrière de 12 MPx (f/1,8) est excellent pour une tablette. Dans divers tests, on a la confirmation que les détails sont nets et que les couleurs sont respectées. A l’avant, un capteur de 7 MPx permettra de faire des vidéo-conférences, comme avec FaceTime.

Dernier point avant de passer au meilleur prix pour l’iPad Pro 2018, l’autonomie. En moyenne, quel que soit le modèle que vous allez acheter, l’iPad Pro dure environ 12 heures. Cela permet de regarder plusieurs films sans aucune difficulté, y compris pendant un long déplacement. A noter que le tout se recharger via un câble USB-C, et non plus une prise jack 3,5mm.

Voyons désormais comment obtenir le meilleur prix pour un iPad Pro 2018.

Où acheter ces iPad Pro au meilleur prix ?

Selon le modèle d’iPad Pro 2018 que vous allez acheter, les tarifs peuvent être très différents. En effet, le moins cher commence officiellement à 899€, tandis que la version la plus onéreuse s’élève à 1899€. Il y a donc plus de 1 000€ d’écart entre les deux tablettes extrêmes, c’est donc à vous de choisir laquelle correspondra le mieux à vos besoins. Ensuite, il vous faudra regarder celle qui avance le meilleur prix.

Ci-dessous, nous vous proposons deux tableaux comparatif avec le meilleur prix pour les modèles Wi-Fi et en version 64 Go. Ce sont donc les modèles les moins chères dans chacun des deux formats. En rajoutant l’option qui permet d’inclure une carte SIM 4G, il faut compter environ 200€ supplémentaires. En rajoutant plus de stockage, cela influence aussi le prix à la hausse.

Meilleur prix iPad Pro 11″ 64 Go Wi-Fi :

Meilleur prix iPad Pro 12,9″ 64 Go Wi-Fi :

Comme vous pouvez le remarquer par vous-mêmes, acheter un iPad Pro 2018 (11″ ou 12,9″) est possible chez la plupart des grands marchands actifs en France. Il faut toutefois trouver le meilleur prix, ce qui peut varier d’un modèle à un autre. Encore une fois, si vous arrivez à tomber au moment où il y a une réduction supérieure à 10%, dépêchez-vous de profiter de cette offre au meilleur prix.

L’iPad Pro 2018 est un produit de dernière génération, Apple n’aime pas faire de remise donc c’est une très bonne opportunité si vous trouvez un rabais. Pour rappel, les tarifs affichés ci-dessus dans le tableau sont comparés au prix officiel sur l’Apple Store, ou dans les boutiques physiques de la marque. Ces derniers ne font jamais de remise. Pour autant, tous les marchands comme Amazon, Fnac ou Cdiscount offrent les mêmes garanties que si vous achetiez en direct chez Apple.