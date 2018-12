Le forfait mobile B&You à 9,99€ finit ce soir et Free aussi 🔥

En décembre, les remises sur forfait mobile chez les différents opérateurs auront été très généreuses. Chez tous les acteurs en ligne, on a vu de très belles remises convaincantes. Toutes les bonnes choses ont une fin, et certains terminent leurs réductions dans les heures à venir. C’est le cas par exemple de B&You, forfait mobile en ligne de Bouygues Telecom, ou Free Mobile, qui arrêtent officiellement leurs offres ce soir.

B&You est une offre en ligne disponible à tout le monde et elle permet d’économiser sensiblement par rapport à un abonnement classique parce que toute la relation est en ligne. Pour autant, le réseau utilisé est celui de Bouygues Telecom – qui n’est autre que l’un des tous meilleurs réseaux français selon l’ARCEP. L’offre incroyable en promotion ci-dessous chez B&You n’est disponible que pour les nouveaux clients du groupe. Autrement dit, pour en bénéficier, il ne faut être ni client B&You, ni client Bouygues Telecom. Si vous avez cette opportunité, saisissez-là car la promotion est exceptionnelle.

Forfait mobile illimité B&You en promo

Quand B&You fait des promotions, c’est généralement un seul forfait mobile qui est en réduction. Dans la semaine qui vient de passer, et jusqu’à ce soir, B&You propose 2 abonnements téléphoniques en promotion. C’est exceptionnel, et cela permet ainsi de répondre à des profils de clients un peu plus différents. Ci-dessous, le détail de chacune des deux promotions :

Le forfait mobile illimité appels, SMS et MMS ainsi que 40 Go de données internet pour 9,99€ par mois. Le client peut aussi utiliser 3 Go dans l’Union Européenne, et les appels, SMS et MMS sont également illimités en Europe. B&You offre ici un forfait mobile qui est sans engagement, et dont le tarif est valable à vie. Cela donne vraiment toute la flexibilité au client qui peut choisir de partir dès lors qu’il n’est plus satisfait, sans préavis.

Le forfait mobile illimité appels, SMS et MMS ainsi que 60 Go de données internet pour 14,99€ par mois. Parmi ces gigas de données, 6 Go peuvent être utilisées dans l’Union Européenne – zone où les appels, SMS et MMS sont aussi illimités. Comme le premier, ce forfait mobile est sans engagement et le tarif est valable à vie. Ainsi, Bouygues Telecom s’engage à ce que pour cette offre, le tarif n’évolue pas tant que le client reste chez lui.

Très clairement, la promesse du « forfait sans engagement et tarif valable à vie » est une promesse très forte, et peu d’acteurs sont aujourd’hui en mesure de l’offrir. Hormis RED by SFR et B&You, aucun autre opérateur ne le propose – et tous revoient généralement leurs tarifs après une année. Autrement dit, les deux forfaits B&You plus haut sont vraiment à saisir, les offres ne sont vraiment pas contraignantes.

Attention, l’offre B&You expire officiellement ce soir, 18 décembre :

Free Mobile : promotion la première année

Chez Free Mobile, on retrouve une offre très compétitive pendant les 12 premiers mois suivants la souscription. Si elle l’est peut-être un peu moins après, on appréciera que l’opérateur télécom n’impose pas d’engagement – ce qui permet au client de résilier dès lors qu’il n’est plus satisfait de l’offre. Cette promotion sur la première année expire déjà ce soir, il faut donc aussi se dépêcher pour en profiter.

Le forfait mobile Free en promotion inclut les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 60 Go de données internet pour 8,99€ par mois – pendant un an. De ce point de vue, il est l’un des plus compétitifs du marché. A noter que 3 Go de données internet (en 3G) peuvent être utilisées à travers l’Europe. Après une année, le tarif remonte à 19,99€ par mois pour la même offre. Encore une fois, ce forfait mobile Free est sans engagement.

Attention, l’offre Free expire officiellement ce soir, 18 décembre :

RED by SFR et Sosh terminent plus tard

Comme à chaque fois, ce sont les opérateurs en ligne (qui appartiennent cependant aux acteurs traditionnels) qui mènent le bal des promotions. RED by SFR et Sosh sont également de la partie, bien que leurs offres expirent un peu plus tard en décembre. Cela vaut quand même le coup de s’y pencher parce qu’elles s’avèrent très compétitives également.

Chez RED by SFR, on trouve 3 forfaits mobiles en promotion : la version illimitée + 40 Go à 10€ par mois, la version illimitée + 60 Go à 15€ par mois, et la version illimité + 50 Go + RMC Sport à 25€ par mois. Toutes ces offres sont sans engagement, et le tarif est valable à vie. Cette offre expire le 26 décembre.

Chez Sosh, ce n’est qu’un seul forfait qui est en promotion : appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 50 Go de données internet pour 9,99€ par mois pendant la première année (sur le même principe que Free Mobile). Au delà de cette période, le tarif remonte à 24,99€ par mois. On appréciera cependant que les 50 Go peuvent être utilisés aussi bien en France qu’à travers toute l’Europe. Cette offre expire le 24 décembre à 9h.

Une box internet en forte réduction

Si vous êtes à la recherche de bonnes affaires dans la téléphonie et l’internet, il y a également une offre sur la box internet chez RED by SFR à ne surtout pas manquer. En ce moment, le FAI propose deux options généralement payantes gratuitement. Au final, cela permet d’économiser plus de 33% sur le tarif habituel de la box internet, alors qu’elle est déjà la moins chère du marché sans cette promotion.

En l’occurrence, le très haut débit (1 GB/s en download, 200 MB/s en upload) et les appels illimités vers les fixes et mobiles est disponible pour 20€ par mois. A cela, le client peut choisir de rajouter l’option TV à 2€ par mois pour 27 chaînes et le décodeur. Une seconde option avec 100 chaînes est disponible pour 4€ par mois. Bref, c’est un système à la carte qui permet de payer pour ce qu’on consomme – et sans engagement. RED by SFR est l’un des rares FAI à ne demander aucun engagement pour son offre, et c’est exceptionnel.

Cette offre expire le 26 décembre :

