🔴 Forfait mobile : RED SFR, Sosh, B&You, Free lancent Black Friday

Le Black Friday ne s’arrĂŞte pas aux promotions chez les marchands en ligne traditionnels. On peut aussi trouver un forfait mobile en rĂ©duction pour cette opĂ©ration de grande ampleur en France.

En l’occurrence, les RED by SFR, B&You et autres Free offrent des remises gĂ©nĂ©reuses pour tous leurs nouveaux clients. Les offres que vous allez voir ci-dessous sont cependant valables pour les nouveaux clients des opĂ©rateurs – les clients existants ne pourront pas y souscrire. Dans le cas du forfait mobile RED by SFR par exemple, ni les clients RED, ni les clients SFR, ne peuvent y prĂ©tendre.

RED by SFR : forfait mobile au top pour Black Friday

Chez RED by SFR, c’est Black Friday depuis plusieurs semaines. Enfin pas tout Ă fait. On retrouve depuis mardi matin un forfait mobile Ă tarif prĂ©fĂ©rentiel avec une offre tĂ©lĂ©phonique ultra-compĂ©titive. L’opĂ©rateur met pour l’occasion en fait 3 forfaits mobiles en avant, nous les dĂ©taillons ci-dessous.

Forfait mobile RED by SFR 40 Go avec les appels, SMS et MMS en illimitĂ© pour 10€ par mois. Hors pĂ©riode promotionnelle, cette offre est limitĂ©e Ă 1 Go de donnĂ©es internet mobiles. C’est donc 40 fois plus de data pour le mĂŞme prix – et c’est sans engagement. Pour ceux qui voyagent en Europe, ce forfait mobile inclut aussi les appels, SMS et MMS en illimitĂ© dans l’UE ainsi que 3 Go de donnĂ©es internet par mois.

Ces forfaits mobiles sont disponibles en durĂ©e limitĂ©e chez RED by SFR, mĂŞme s’ils durent un peu plus longtemps que le Black Friday. L’opĂ©rateur limite ces promotions jusqu’au 3 dĂ©cembre 2018, après quoi les tarifs habituels reprendront leur cours. C’est donc maintenant qu’il faut en profiter, parce que les offres sont vraiment très avantageuses – et surtout sans engagement.

Voir l’offre RED by SFR

Ci-dessous, le résumé sous forme de tableau des offres RED by SFR :

B&You offre un forfait mobile unique en promotion

B&You est une filiale en ligne de Bouygues Telecom. Les clients de l’opĂ©rateur bĂ©nĂ©ficient donc du rĂ©seau Bouygues pour leur abonnement tĂ©lĂ©phonique, et c’est dĂ©jĂ un grand luxe. En effet, Bouygues a Ă©tĂ© reconnu comme le deuxième meilleur rĂ©seau de France avec une couverture supĂ©rieure Ă 98% sur la 4G, et plus de 99% sur la 3G.

Le forfait mobile B&You en promotion actuellement pour Black Friday est celui qui inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 30 Go de donnĂ©es internet pour 9,99€ par mois. Pour ceux qui voyagent en Union europĂ©enne, cela inclut aussi les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 3 Go (inclus dans les 30 Go) de donnĂ©es hors de France. Ă€ noter que comme pour RED by SFR, ce forfait mobile est sans engagement et que le tarif n’augmente pas après un an.

Cette offre est valable jusqu’au mardi suivant Black Friday, le 27 novembre :

Voir l’offre B&You

Free offre une excellente alternative pendant un an

Quand il s’agit de faire des promotions Ă Black Friday, Free Mobile est toujours lĂ . L’opĂ©rateur français offre une remise sur son forfait mobile illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet qui passe Ă 8,99€ par mois pendant un an. Cette offre est la plus compĂ©titive sur le papier et pendant les 12 premiers mois. Il faut cependant savoir qu’elle passe ensuite Ă 19,99€ par mois. Mais qu’importe, puisque ce forfait mobile Free est sans engagement, et qu’il peut donc ĂŞtre rĂ©siliĂ© Ă tout moment.

La promotion Black Friday chez Free Mobile est valable jusqu’au 26 novembre :

Voir l’offre Free

Sosh se réveille pour Black Friday

Sosh est l’opĂ©rateur en ligne d’Orange, et il propose aussi une remise pour le Black Friday. Alors qu’il a Ă©tĂ© très discret depuis le dĂ©but de la rentrĂ©e, Sosh offre pendant quelques jours une belle remise sur son forfait mobile illimitĂ©. En l’occurrence, les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 50 Go de donnĂ©es internet sont disponibles pour 9,99€ par mois pendant la première annĂ©e.

A la suite de ça, le forfait Sosh monte au tarif habituel, qui est de 24,99€ par mois – et il devient par consĂ©quent beaucoup moins intĂ©ressant. Lui aussi qu’importe, puisque l’abonnement est sans engagement et qu’il peut ĂŞtre rĂ©siliĂ© Ă tout moment.

Cette offre de forfait Sosh est disponible jusqu’au 26 novembre :

Voir l’offre Sosh